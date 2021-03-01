Несмотря на негативные тенденции, связанные с пандемией и карантином, а также замедлением экономического роста практически во всех странах, в Узбекистане обеспечен рост экономической и инвестиционной активности.

В 2020 году компания «Узбекинвест» обеспечила динамичный рост в страховой защите инвестиционных проектов, реализуемых в регионах республики. По итогам года собраны страховые премии в размере 25,6 млрд сумов с ростом в 2,9 раза к аналогичному периоду 2019 года.

Количество договоров по страхованию инвестиционных проектов составило в целом по республике 9,2 тысячи с ростом в 3,7 раза.

«Узбекинвест» в течение 2020 года выплатил 12,2 млрд сумов страховых возмещений по 17 договорам страхования инвестиционных проектов.

Компания предлагает крупным и средним бизнес-структурам пакет современных актуальных страховых продуктов. В него входит страхование строительно-монтажных рисков, имущества, ответственности, грузов и экспортных контрактов.

Компания «Узбекинвест» продолжит активную деятельность в качестве сильного и надежного партнера по страхованию инвестиционных проектов. В их число также входят те, что расположены на территориях свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон в регионах республики.

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