Кабинет министров своим постановлением утвердил размер туристского (гостиничного) сбора за проживание в местах размещения, взимаемого с граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Он составляет 0,4% от базовой расчётной величины, что равно 980 сумам, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Сбор введён февральским указом президента с 1 марта и уплачивается за каждый день пребывания в средствах размещения. Полученные средства исключены из налогооблагаемой базы и будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма. До этого туристский сбор взимался только с иностранцев.

Постановлением правительства также утверждён порядок возмещения части расходов на путешествия по Узбекистану.

Билеты на вновь открываемые внутренние авиарейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет приобретается через туроператора, то предоставляется ещё 15% скидки, таким образом, общая скидка составит 40%. На билеты на поезд, приобретённые через туроператоров, вводится 15-процентная скидка, а на гостиничные услуги — 10-процентная.

Напомним, что вышеназванным указом было запланировано в марте запустить на основе субсидирования авиарейсы Фергана-Ургенч-Фергана, Термез-Ургенч-Термез и Карши-Ургенч-Карши, а также увеличить количество железнодорожных рейсов Андижан-Хива-Андижан. Кроме того, до 1 апреля должно быть запущено регулярное железнодорожное сообщение по направлениям Термез-Карши-Хива, Хива-Ургенч-Нукус и Термез-Карши-Самарканд. Дополнительно намечалось ввести субсидирование авиарейсов из Ташкента в Бухару, Нукус, Термез, Ургенч и в Ферганскую долину.

Налоговые льготы, введённые в 2020 году для туроператоров и субъектов сферы туризма, продлены до конца 2021 года.