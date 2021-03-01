Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов ответил депутату Законодательной палаты Олий Мажлиса Расулу Кушербаеву, который ранее заявил, что директора школ не должны быть в ответе за поступление выпускников в высшие образовательные учреждения.

«Разве директор, который на протяжении долгих лет вместо того, чтобы нанимать и поощрять квалифицированных преподавателей, делает все по знакомству, в результате чего ни один из выпускников не поступил в вузы, не должен уступить своё место кандидатам с новыми идеями, готовыми работать на результат?», — написал глава МНО в своем Telegram-канале.

По словам министра, в Узбекистане внедрена системы оценки школ по показателям поступления выпускников, в частности, внесения учебных заведений с неудовлетворительными результатами в «красную» категорию и рассмотрения работы их директоров. В результате число таких школ за последний год сократилось в три раза.

«Для меня показалось странным заявление нашего уважаемого депутата, который, не изучив ситуацию полностью, назвал это „демагогией и незнанием управления“. Для разъяснения вопроса хотел связаться с ним, отправил СМС-сообщение, но, видимо, он очень занят, никак не получилось поговорить. Поэтому постараюсь объяснить тут. По данному вопросу мы всегда готовы давать депутатам и общественности открытые разъяснения», — отметил Шерзод Шерматов.

Он указал, что одна из основных задач депутатов — распределять госбюджет и требовать результативность выделяемых средств. В рамках выделяемых депутатами средств от МНО требуется повышение качества образования, поэтому это требование должно распространяться и на директоров школ, считает министр.

Глава МНО признал, что до настоящего времени не было конкретного и объективного механизма измерения знаний учащихся, то есть ответа на вопрос «дала ли школа знания по государственным стандартам или нет».

«Система объективной оценки знаний учащихся и выпускников школ только разрабатывается. В рамках проекта „Современная школа“ разрабатывается новая 1000-бальная система для полноценной оценки деятельности школы. Для изучения ситуаций на основе международных показателей впервые в 2022 году также будем участвовать на PISA испытаниях. Кроме того, Государственной инспекции по контролю в сфере образования поручено сформировать объективный рейтинг всех школ», — добавил он.

В то же время глава МНО заявил, что министерство не давало указания школам, чтобы 100% их выпускников поступали в вузы. Он отметил, что инициативность директоров играет важную роль в поступлении учащихся, и в качестве примера привел школу в Янгиюльском районе Ташкентской области. По его словам, построенная в 1968 году и нуждающаяся в ремонте школа имеет лучший показатель в районе по поступлениям выпускников в вузы.

Шерзод Шерматов добавил, что внешние факторы могут быть одинаковыми (программа, книги, выделяемые средства и другие), но атмосфера в школе и результат во многих аспектах зависит от директора.

«Учитывая, насколько популярным в интернете является этот депутат, было бы правильным лучше обращать внимание на то, к каким последствиям могут привести его слова. Легко говорить то, что нравится людям. Но, к сожалению, эти слова могут снова стать поводом для того, чтобы директора, которые не работают над собой и не показывают результат, не уступали своё место кандидатам с новыми идеями и работающими на результат. Что важнее: популизм или побуждение директоров к действиям ради будущих успехов наших детей? Оказывается, у нас разные ценности и выборы», — заключил министр народного образования.

Ответ Кушербаева

С ответным заявлением выступил и сам Расул Кушербаев. Депутат отметил, что был вынужден ограничить общение по телефону из-за проблем со здоровьем. Комментируя реакцию министра народного образования, он заявил, что «всего лишь хочет верховенства закона, другой цели у него нет».

«Если обеспечение верховенства закона и решение вопроса через суд, как это происходит в демократических государствах, является популизмом, то не станут ли законы и Трудовой кодекс главными популистами? Причём тут я, если у нас есть законы, и как минимум, власть, которая называется судебной», — подчеркнул Расул Кушербаев и вспомнил действия самого главы МНО, который в 2019 году пытался защитить свою честь через суд.

Депутат заявил, что пока во всех сферах, в том числе, образовании, здравоохранении и правоохранительных органах не начнут беспрекословно подчиняться законам, обеспечивать защиту прав людей, страна продолжит отставать в развитии на несколько лет.

«Если моё мнение является безосновательным, то я готов в любое время дать опровержение. Только если обоснуют или будут изменены законы», — добавил парламентарий.