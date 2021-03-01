Приобрести квартиру в Modera Towers теперь можно, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой сроком до 24 месяцев с первоначальным взносом от 30%. Также при оформлении рассрочки действуют дополнительные скидки в зависимости от размера первоначального взноса.

При полной оплате покупатели будут получать 20%-ю скидку. Данные акции действуют на квартиры всех площадей.

Жизнь в комплексе привлекательна как для семей с детьми, так и для активных молодых людей. Жителям комплекса будет доступно множество удобств, необходимых для комфортной жизни и отдыха. Благодаря этому они смогут грамотно распоряжаться своим временем.


Жильцам будут доступны:

  • открытый двор с удобствами на стилобате высотой 30 м;
  • детская игровая площадка;
  • коворкинг и лаунж-зона;
  • фитнес-зал, два бассейна, спа-зона, ресторан и кинотеатр;
  • управляющая компания;
  • коммерческая зона на первом этаже;
  • бизнес-центр;
  • панорамный вид на город из каждой квартиры.


Все квартиры в Modera Towers будут сдаваться с предчистовой отделкой, в которую входят:

  • стяжка;
  • шпатлевка;
  • потолки из гипсокартона;
  • межкомнатные перегородки;
  • входные двери;
  • панорамное остекление.

Приобретая квартиру с предчистовой отделкой, покупатель экономит свои силы, время и ресурсы. Застройщик берет все трудоемкие ремонтные процессы на себя, оставив будущему владельцу чистое пространство для реализации дизайн-проекта.


Подробную информацию об условиях рассрочки и дополнительных акциях можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 94−000−77−77.

Адрес: ул. Шота Руставели, 19/2.
Ориентир: школа №160.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 — 19:00 без выходных.

Instagram: @moderatowers
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