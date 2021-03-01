Приобрести квартиру в Modera Towers теперь можно, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой сроком до 24 месяцев с первоначальным взносом от 30%. Также при оформлении рассрочки действуют дополнительные скидки в зависимости от размера первоначального взноса.

При полной оплате покупатели будут получать 20%-ю скидку. Данные акции действуют на квартиры всех площадей.

Жизнь в комплексе привлекательна как для семей с детьми, так и для активных молодых людей. Жителям комплекса будет доступно множество удобств, необходимых для комфортной жизни и отдыха. Благодаря этому они смогут грамотно распоряжаться своим временем.





Жильцам будут доступны:

открытый двор с удобствами на стилобате высотой 30 м;

детская игровая площадка;

коворкинг и лаунж-зона;

фитнес-зал, два бассейна, спа-зона, ресторан и кинотеатр;

управляющая компания;

коммерческая зона на первом этаже;

бизнес-центр;

панорамный вид на город из каждой квартиры.





Все квартиры в Modera Towers будут сдаваться с предчистовой отделкой, в которую входят:

стяжка;

шпатлевка;

потолки из гипсокартона;

межкомнатные перегородки;

входные двери;

панорамное остекление.

Приобретая квартиру с предчистовой отделкой, покупатель экономит свои силы, время и ресурсы. Застройщик берет все трудоемкие ремонтные процессы на себя, оставив будущему владельцу чистое пространство для реализации дизайн-проекта.





Подробную информацию об условиях рассрочки и дополнительных акциях можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 94−000−77−77.

Адрес: ул. Шота Руставели, 19/2.

Ориентир: школа №160.

Офис продаж работает ежедневно с 10:00 — 19:00 без выходных.

Instagram: @moderatowers

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