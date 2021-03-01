Приобрести квартиру в Modera Towers теперь можно, воспользовавшись беспроцентной рассрочкой сроком до 24 месяцев с первоначальным взносом от 30%. Также при оформлении рассрочки действуют дополнительные скидки в зависимости от размера первоначального взноса.
При полной оплате покупатели будут получать 20%-ю скидку. Данные акции действуют на квартиры всех площадей.
Жизнь в комплексе привлекательна как для семей с детьми, так и для активных молодых людей. Жителям комплекса будет доступно множество удобств, необходимых для комфортной жизни и отдыха. Благодаря этому они смогут грамотно распоряжаться своим временем.
Жильцам будут доступны:
- открытый двор с удобствами на стилобате высотой 30 м;
- детская игровая площадка;
- коворкинг и лаунж-зона;
- фитнес-зал, два бассейна, спа-зона, ресторан и кинотеатр;
- управляющая компания;
- коммерческая зона на первом этаже;
- бизнес-центр;
- панорамный вид на город из каждой квартиры.
Все квартиры в Modera Towers будут сдаваться с предчистовой отделкой, в которую входят:
- стяжка;
- шпатлевка;
- потолки из гипсокартона;
- межкомнатные перегородки;
- входные двери;
- панорамное остекление.
Приобретая квартиру с предчистовой отделкой, покупатель экономит свои силы, время и ресурсы. Застройщик берет все трудоемкие ремонтные процессы на себя, оставив будущему владельцу чистое пространство для реализации дизайн-проекта.
Подробную информацию об условиях рассрочки и дополнительных акциях можно получить в офисе продаж или по телефону: (+998) 94−000−77−77.
Адрес: ул. Шота Руставели, 19/2.
Ориентир: школа №160.
Офис продаж работает ежедневно с 10:00 — 19:00 без выходных.
Instagram: @moderatowers
Facebook: fb.com/moderatowers
Telegram: t.me/moderatowers
На правах рекламы.
Ravshan Sultanov
На месте стройки более полугода выкачивпют воду. Что-то там не так..