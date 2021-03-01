В бизнесе всегда актуален вопрос о привлечении и удержании квалифицированных кадров. Компании все больше внимания уделяют развитию и мотивации грамотных специалистов. Ведь квалифицированный персонал — это ценный актив и залог успеха любого предприятия.

Будучи флагманом по производственным и технологическим процессам в нефтегазовой промышленности, «ЛУКОЙЛ» внедряет прогрессивные методы управления персоналом. Богатый опыт деятельности в различных странах мира позволяет «ЛУКОЙЛу» применять эффективные решения не только в производственных, но и в административных вопросах.

ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» входит в топ-10 работодателей республики. В компании работают около 3 тысяч человек. С учетом сотрудников подрядных и сервисных организаций, работающих на объектах «ЛУКОЙЛа», эта цифра увеличивается почти вдвое.

Деятельность кадровой службы «ЛУКОЙЛа» не ограничивается привлечением способных специалистов. Она на постоянной основе проводит оценку и обучение, организовывает мероприятия по развитию и мотивации персонала.





Ежегодно «ЛУКОЙЛ» оценивает деятельности персонала. Данная процедура является не только эффективным способом мониторинга результативности, но и инструментом для выявления удовлетворенности сотрудника. Становится ясно, насколько он доволен проделанной работой, условиями и возможностями, предоставленными компанией.

По результатам опроса за прошлый год было выявлено, что работники особенно ценят высокие стандарты безопасности и охраны труда, благоприятный климат в коллективе и стимулирование профессионального развития и карьерного роста.

Один из показателей эффективности кадрового управления — минимальная текучесть кадров. Это наблюдается в «ЛУКОЙЛе» на протяжении многих лет.

Помимо профессиональной деятельности, компания уделяет большое внимание внутрикорпоративным PR-мероприятиям. Они способствуют сплоченности, повышению социальной ответственности и дружным отношениям в коллективе. К примеру, регулярно организовываются экологические акции по посадке деревьев, очистке природных заповедников от мусора, благотворительные акции, спортивные и культурные мероприятия.





За успешную кадровую деятельность ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» неоднократно присуждались премии:

Международная премия в области HR Central Asia Employer Brand Award в номинациях «Бизнес-результат», «Имидж работодателя», «Развитие талантов». Организаторы — компании Person Hunters и Apostrophe Media;

Премия «Лучший работодатель года» в номинациях «Самый желаемый работодатель страны», «Лучший работодатель Узбекистана». Организатор — известная HR-компания DA VINCI Management Consulting.





В 2020 году за вклад в развитие человеческого капитала, высокую эффективность в решении вопросов социально-трудовой и HR-сферы «ЛУКОЙЛ» получил премию «Лучший работодатель 2020». Она была вручена в номинации «Самый желаемый работодатель Узбекистана» среди иностранных компаний по версии соискателей.

Грамотная кадровая политика и широкие возможности для раскрытия потенциала работников являются залогом успешной реализации проектов и достижения производственных задач. «ЛУКОЙЛ» постоянно инвестирует в профессиональное развитие, обучение и рост персонала, доказывая, что главная ценность компании — это ее люди.

На правах рекламы.