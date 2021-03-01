Тимур Бердиев, 26-летний игрок команды по футзалу Алмалыкского горно-металлургического комбината, погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщило Daryo со ссылкой на собственные источники.

В субботу, 27 февраля, спортсмен возвращался из Андижана в Ташкент. На перевале Камчик автомобиль Matiz, в котором пассажиром ехал футзалист, столкнулся с Nexia и Tico. В результате столкновения Тимур Бердиев погиб, пассажир Tico получил травмы. Другие подробности происшествия пока не известны, отмечает издание.

Тимур Бердиев родился в 1995 году. Спортивную карьеру начал в любительской лиге футзала и играл за клубы «Ардус», «Пахтакор» и АГМК. По данным Ассоциации футбола Узбекистана, спортсмен должен был перейти в бишкекский «Фарватер» в зимнее трансферное окно 2021 года. В АФУ выразили соболезнования родным и близким погибшего.