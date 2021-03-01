Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о запуске новых регулярных рейсов из Ферганы и Ургенча в Стамбул.

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, полёты по маршруту Фергана — Стамбул — Фергана начнутся с 3 апреля, по маршруту Ургенч — Стамбул — Ургенч — с 28 марта.

Рейсы из Ферганы в Стамбул будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам:

Фергана — Стамбул: вылет в 8:50, прибытие в 12:30

Стамбул — Фергана: вылет в 14:00, прибытие в 20:50

Рейсы из Ургенча в Стамбул будут выполняться по воскресеньям: