В последний день зимы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за достижения в области кинематографа и телевидения. Награждение из-за пандемии проходило в виртуальном формате и транслировалось с двух площадок сразу без зрителей. Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association) с 1944 года по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Лучшим драматическим фильмом года признана картина «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. За награду в этой же номинации боролись «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел.

Хлои Чжао также стала обладательницей «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру за работу над фильмом «Земля кочевников». На награду также претендовали Эмеральд Феннелл за фильм «Девушка, подающая надежды», Дэвид Финчер за «Манка», Реджина Кинг за «Одну ночь в Майами» и Аарон Соркин за «Суд над чикагской семёркой».

В номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» победил «Борат 2». Он обошёл такие картины, как «Гамильтон», «Мьюзик», «Зависнуть в Палм-Спрингс» и «Выпускной».

Сыгравший Бората Саша Барон Коэн выиграл награду в номинации «Лучший актёр в комедии или мюзикле». Его соперниками были Джеймс Корден («Выпускной»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Дев Патель («Истории Дэвида Копперфилда») и Энди Сэмберга («Зависнуть в Палм-Спрингс»).

Сериал «Корона» взял «глобус» в номинации «Лучший телевизионный драматический сериал». Он обошёл «Страну Лавкрафта», «Мандалорца», «Озарка» и «Рэтчед».

Лучшим мини-сериалом или телефильмом признали «Ход королевы». На звание также были номинированы «Нормальные люди», «Голос перемен», «Отыграть назад» и «Неортодоксальная».

Анимационный фильм «Душа» (Soul) от Pixar завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Он обошёл «Семейку Крудс-2», «Вперёд», «Путешествие на Луну» и «Легенду о волках».

Американский фильм «Минари» (снятый на английском и корейском языках) режиссёра Ли Айзека Чуна стал лучшим в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм обошёл датскую кинокартину «Ещё по одной», итальянскую «Вся жизнь впереди», «Ла Йорона» производства Гватемалы и Франции и «Ты и я» совместного производства США и Франции.

Андра Дей за роль Билли Холидей в фильме «Соединённые Штаты против Билли Холидей» удостоилась награды в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Её конкурентками были Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

Награду «Лучший актёр в драматическом фильме» получил посмертно актёр Чедвик Боузман за роль Леви Грина в драматический фильме-биографии об американской исполнительнице блюза «Ма Рейни: Мать блюза». На награду претендовали Гэри Олдман («Манк»), Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец») и Тахар Рахим («Мавританец»).

Актриса Эмма Коррин за роль принцессы Дианы в сериале «Корона» победила в номинации «Лучшая женская роль в драматическом телесериале». За награду с ней боролись Оливия Колман («Корона»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк») и Сара Полсон («Рэтчед»).

Аня Тейлор-Джой стала «Лучшей актрисой в мини-сериале или телефильме» за роль Бэт Хармон в телесериале «Ход королевы». Её соперницами были Кейт Бланшетт («Миссис Америка»), Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»), Шира Хаас («Неортодоксальная») и Николь Кидман («Отыграть назад»).

Лучшим актёром в мини-сериале или телефильме стал Марк Руффало («Я знаю, что это правда»). Конкуренцию ему составили Итан Хоук, Хью Грант, Джефф Дэниэлс и Брайан Крэнстон.

Актриса Розамунд Пайк получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикл (фильм «Аферистка»). На премию в этой номинации претендовали Мария Бакалова («Борат 2»), Мишель Пфайффер («Уйти, не прощаясь») и Кейт Хадсон («Мьюзик»), Аня Тейлор-Джой («Эмма»).

Джиллиан Андерсон получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана в сериале «Корона». Она сыграла «железную леди» Маргарет Тэтчер. Дэниэл Калуя получил премию за «Лучшую мужскую роль второго плана» за фильм «Иуда и чёрный мессия»

За лучший саундтрек награждены композиторы Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист, написавшие музыку к мультфильму «Душа».