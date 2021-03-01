Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана прокомментировало появившиеся в социальных сетях сообщения об автоматическом отключении газа в Ташкентском и Янгиюльском районах Ташкентской области 23−24 февраля.

По данным агентства, несмотря на отсутствие задолженностей у потребителей или оплату, возникали проблемы с повторным подключением. В соцсетях распространились фотографии, как десятки людей стоят в очереди в газоснабжающих организациях.

«Население было вынуждено выступить с таким недовольством, потому что проблема оставалась нерешенной, несмотря на то, что они стояли в очереди в отделениях предприятий газоснабжения с раннего утра до позднего вечера», — говорится в сообщении.

Региональное отделение агентства направило запрос в филиал предприятия «Худудгаз Ташкент» для устранения проблем, связанных с поставками газа. В тот же день около 150 потребителям восстановили газоснабжение.

В ходе проверки также выяснилось, что в процессе установки электронных счётчиков акты были составлены неправильно, из-за чего в базу данных «CSV» были внесены неверные сведения. В частности, установленные в нескольких домах счётчики были зафиксированы по идентичному серийному номеру, что привело к отключению газа как у должников, так и потребителей с положительным балансом.

Реакция «Худудгазтаъминот»

Как сообщили «Газете.uz» в компании «Худудгазтаъминот», с начала февраля 2021 года в Янгиюльском районе и городе Янгиюль Ташкентской области в результате образовавшейся задолженности более 5,3 млрд сумов в автоматическом порядке была прекращена подача газа 3835 абонентам.

При этом каждому из потребителей за три дня неоднократно были направлены СМС-уведомления об имеющейся задолженности и необходимости её погашения, уточнили в компании.

Сигнал об имеющихся долгах за газ идет из системы BillingGаz, которая интегрирована с системой АСКУГ (автоматизированной системы контроля и учета природного газа). В ней отображается вся история платежей и объемы потребления каждого абонента.

«В этой связи хотим отметить, что упомянутая в официальном сообщении Агентства по защите прав потребителей некая „CSV“ база является лишь внутренним документом, куда мы вносим информацию об установленных счетчиках», — сообщили в «Худудгазтаъминот» и добавили, что это своего рода список, который не может повлиять на работу системы АСКУГ.

В заявлении компании также говорится, что информация об отключении счётчиков из-за неверного оформления актов также не соответствует действительности, поскольку акт — это документ, подтверждающий снятие старых и установку новых счётчиков.

Постановлением президента от 24 сентября 2020 года (ПП-4840) до конца 2021 года планируется установить свыше 3,54 миллиона газовых смарт-счетчиков. На сегодняшний день установлено 769,2 тысячи, интегрированные с системой BillingGaz. Большинство из них появились в 22 районах (городах), вошедших в так называемую «красную зону», где имеется большое потребление природного газа, низкая платежная дисциплина и большие потери, отметили в «Худудгазтаъминот».

При этом в компании подтвердили, что внедрение системы АСКУГ выявило случаи ошибочного начисления задолженности за природный газ. Специалисты всех газоснабжающих организаций изучают каждый подобный факт. Как показал анализ, нереальная дебиторская задолженность возникла в результате внесения неверных показаний с приборов учета газа в систему BillingGаz в предыдущие годы, а также из-за неисправности счетчиков газа либо стороннего вмешательство в их работу.

Сейчас специалисты «Худудгазтаъминот» и его подразделений на местах принимают обращения граждан по аналогичным вопросам, проводят сверку абонентской карты в системе BillingGаz с предоставленными квитанциями. В случае подтверждения ошибки в задолженности составляется акт, согласно которому вносятся изменения в абонентскую карту и производится перерасчет.

«Специалисты газоснабжающих организаций не имеют права самовольно вносить изменения в систему BillingGаz, поскольку подобные действия являются незаконными. Уточним, что потребители природного газа переведены в абонентскую базу АО „Худудгазтаъминот“ с 1 августа 2020 года. Для урегулирования вопросов, связанных с ошибками в начислении задолженности, ведется системная работа с партнерскими организациями, которые ранее являлись ответственными за внесение показаний и взаиморасчеты за потребленный газ», — говорится в сообщении.

При возникновении проблем, вопросов или предложений в компании попросили потребителей обращаться по номерам телефонов 1104, 71 200−08−04, 71 202−11−04 либо через группу «Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения» в Facebook.