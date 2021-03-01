Увеличение скорости интернета для абонентов было и остается одной из главных задач Beeline Uzbekistan. В этих целях компания проводит непрерывную работу по интенсивному строительству и модернизации сети.

В 2020 году несмотря на карантинные ограничения объем возведения новых объектов связи превысил результаты 2019 года. Конечно, эти условия в какой-то мере повлияли на работу в этом направлении, но не остановили ее.

Так, с начала 2020 года компания запустила уже более 2,6 тысяч базовых станций различных технологий. Тем самым она удержала высокое качество обслуживания. При этом за последний год трафик в 4G-сети увеличился вдвое. В этот период также наблюдался активный рост использования мобильного интернета.

Будучи новатором в применении и распространении новейших современных технологий, Beeline Uzbekistan начал 2021 год продуктивно. Компания провела масштабную модернизацию сети 4G в Ферганской долине — одном из наиболее густонаселенных регионов республики.

По данным технических специалистов, на конец февраля 2021 года здесь запущено свыше 180 базовых станций с использованием технологии 4G TDD, модернизированы существующие базовых станций 4G. Это позволило значительно увеличить емкость сети передачи данных четвертого поколения.

Это означает, что качество датa-сервиса 4G от Beeline Uzbekistan (скорость мобильного интернета, быстрый доступ к ресурсам и другие) в Фергане, Коканде, Андижане, Намангане и ряде районных центров значительно повысилось. Теперь на скачивание тяжелого контента будут уходить секунды.

«Мы постоянно развиваем наши сервисы и активно строим инфраструктуру сетей нового поколения, чтобы наши абоненты могли быстро и в отличном качестве пользоваться всеми возможностями цифрового мира. Запуск базовых станций 4G нового формата в Ферганской долине оказался своевременным шагом. Рост трафика, который сейчас мы отмечаем в Ферганской долине, говорит о постоянно растущем спросе на передачу данных. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы новые темпы развития инфраструктуры опережали рост трафика», — прокомментировал Евгений Ключев, технический директор ООО Unitel.

Активная и регулярная модернизация и строительство сети для Beeline являются приоритетом. Ведь в телекоммуникационной отрасли даже надежное оборудование требует периодической замены, поскольку устаревает не только физически, но и морально.

Города и населенные пункты Ферганской долины одними из первых получили новое оборудование на базе технологии 4G Advanced Pro (технология MIMO4x4 и агрегация несущих).

По мнению профильных экспертов, это несомненно позволит улучшить все качественные параметры работы сети и услуг связи в интересах абонентов.

Мобильный интернет 4G-Advanced могут протестировать все желающие. Для этого необходим лишь смартфон, планшет или роутер с поддержкой 4G band41.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 212 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,7 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США.

За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

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