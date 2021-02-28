В цифровой век сложно планировать расходы на связь. Чем больше видов связи — домашний телефон, домашний интернет, мобильная связь, мобильный интернет, IP-телевидение — тем больше затрат и расчетов.

А что делать, когда и операторов-провайдеров несколько? Конец каждого месяца для обычного человека — это еще тот челлендж. И это еще нужно умножить на количество членов семьи. Не успели оплатить мобильную связь, как раздается звонок робота с АТС о задолженности за домашний телефон. Мечтаете об одном, но надежном, выгодном и удобном операторе для всех услуг связи? Такой есть.

Услуг много, а оператор — один

Действительно, выходя из дома в школу, университет или на работу, все члены семьи уже в лифте переходят на мобильную связь. Сегодня каждый узнает, как одеваться по погоде, не выглядывая в окно, а смотря на виджет смартфона. Вызывают такси, не голосуя рукой на обочине дороги, а через мобильное приложение. Также через приложение отслеживают график движения автобусов. Даже для оплаты в метро уже используют не жетоны, а бесконтактную оплату, и прикладывают смартфон к турникету. Нужны лишь хорошая связь и нормальные тарифы.

Учебный и рабочий день у всех проходит по-разному. Но все равно каждый может быть спокоен за семью, потому что все всегда на связи. Как только человек переходит порог дома, смартфоны автоматом подключаются к домашней Wi-Fi-точке. С прошлого года все так и говорят — «вайфай интернет». И так каждый день, неделю и месяц.

В 2020 году в связи с пандемией почти все перешли на удаленку и по учебе, и по работе. Даже выставки, конференции и концерты начали проводить онлайн. Абоненты UZTELECOM вполне достойно пережили локдаун в прошлом году, находясь на самоизоляции. Жизнь продолжается, но «онлайна» в ней становится все больше и больше.

UZTELECOM предлагает все виды связи с выгодными тарифами и интегрирует свои услуги. Компания объединяет мобильную и фиксированную связь, мобильный и домашний интернет, телефон, а также IP-телевидение с домашним кинотеатром. Много услуг — один оператор.

Выгодно, например, подключить всю семью к мобильной связи от UZTELECOM, потому что есть удобная услуга «Для семьи». Это когда все исходящие звонки внутри группы бесплатные, включенный лимит по тарифу минут не расходуется. Группой являются все номера, оформленные на один договор (члены семьи).





Жизнь по UNIT’ам

Обидно, когда постоянно сгорают то минуты, то мегабайты, то SMS. Но как тут рассчитать заранее — сколько будете говорить, а сколько пользоваться интернетом?

UZTELECOM предлагает тарифы серии UNITS. По ним достаточно оплатить UNIT’ы, и уже не важно, что тратится — минуты, мегабайты и SMS. Больше нет ненужных лимитов услуг, которые не используются. Также, если закончились юниты раньше времени, с услугой RESTART всегда можно приобрести дополнительные объемы услуг и продолжать пользоваться по выгодным ценам, не думая о ежемесячных ограничениях обычных тарифов.





Абоненты UZTELECOM уже оценили значение слова «интеграция»

UZTELECOM сегодня предлагает выгодные, скоростные и безлимитные тарифы серии UNLIM. Удобно, что теперь эти тарифы включают в себя и домашний телефон (IP-телефония).

Больше не нужно отдельно платить за телефон и домашний интернет. Многие тарифные планы этой серии помогают говорить с домашнего телефона по всему Узбекистану без ограничений.

Большим плюсом является и то, что для создания дополнительных удобств абонентам UZTELECOM предлагает использовать мобильное приложение MyUZTELECOM. С ним легко управлять услугами домашнего интернета и мобильной связи, оплачивать практически все услуги оператора в одном приложении. В дополнение мобильное приложение MyUZTELECOM дарит пользователям бонусы в виде интернет-пакетов.





Сегодня многие онлайн-курсы по «процветанию» предлагают для достижения успеха выйти из зоны комфорта. UZTELECOM же предлагает не выходить из нее и пользоваться всеми услугами связи от одного оператора с полным комфортом.

На правах рекламы.