«Газета.uz» и кулинарный сайт Zira.uz подготовили подборку рецептов блюд из фарша.
Мясной рулет с варёными яйцами
Простое, но при этом необычное и вкусное блюдо. Если учитывать разнообразные варианты приготовления этого рулета, то каждая хозяйка сможет создать свой неповторимый вариант с изюминкой.
«Ленивые» голубцы
Если лень возиться с капустными листьями, удалять кочерыжку, заворачивать в каждый листик мясную котлетку, то можно попробовать приготовить голубцы по этому рецепту.
Бризоль
Бризоль — простое и в то же время очень изысканное блюдо, достойное как повседневного, так и праздничного стола.
Мясные «гнезда»
Это блюдо хорошая альтернатива обычным котлетам. Получается вкусно, сочно, эффектно и сытно.
Котлеты с помидорами и сыром
В качестве разнообразия ещё можно попробовать приготовить котлеты с помидорами и сыром в духовке. Гарнир к ним подойдёт любой.
Котлеты по-измирски
Измир кёфте или котлеты по-измирски — это блюдо известно в Турции, в приготовлении которого используются простейшие ингредиенты. Все продукты в сочетании с томатной заправкой дают неповторимый вкус блюду.
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