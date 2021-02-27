«Газета.uz» и кулинарный сайт Zira.uz подготовили подборку рецептов блюд из фарша.

Мясной рулет с варёными яйцами





Простое, но при этом необычное и вкусное блюдо. Если учитывать разнообразные варианты приготовления этого рулета, то каждая хозяйка сможет создать свой неповторимый вариант с изюминкой.

«Ленивые» голубцы





Если лень возиться с капустными листьями, удалять кочерыжку, заворачивать в каждый листик мясную котлетку, то можно попробовать приготовить голубцы по этому рецепту.

Бризоль





Бризоль — простое и в то же время очень изысканное блюдо, достойное как повседневного, так и праздничного стола.

Мясные «гнезда»

Это блюдо хорошая альтернатива обычным котлетам. Получается вкусно, сочно, эффектно и сытно.

Котлеты с помидорами и сыром





В качестве разнообразия ещё можно попробовать приготовить котлеты с помидорами и сыром в духовке. Гарнир к ним подойдёт любой.

Котлеты по-измирски





Измир кёфте или котлеты по-измирски — это блюдо известно в Турции, в приготовлении которого используются простейшие ингредиенты. Все продукты в сочетании с томатной заправкой дают неповторимый вкус блюду.

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