Компания AKFA Group начала строительство приюта для бездомных собак в Пскентском районе Ташкентской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, полученном «Газетой.uz». Ранее планировалось, что приют разместится в Уртачирчикском районе области.

По словам CEO компании Камрана Гуламова, все процедуры, связанные с получением земли под строительство приюта, завершены, само строительство продлится не более трёх месяцев.





О намерении построить приют AKFA объявила в начале ноября 2020 года. Тогда в холдинге отметили, что полностью поддерживают миссию зоозащитных организаций Узбекистана и считают недопустимыми многочисленные факты жестокого отношения к животным, которые продолжают иметь место в стране. Проект приюта был представлен в декабре.

Приют займет площадь в 1 га и будет рассчитан на 1000 собак. Здесь планируется построить зоны выгула и отдельный блок для щенков и кормящих. Предусмотрены помещения для персонала, административный и медицинский блоки, где животные смогут получать обязательные прививки и другую помощь. Кроме того, в приюте будут дезинфекционные барьеры и зоны строгого карантина для вновь прибывших или заболевших собак.

Приют получит статус негосударственной некоммерческой организации, что позволит официально привлекать помощь от юридических и частных лиц. При этом AKFA продолжит выделять денежные средства на основные расходы приюта, говорится в сообщении.