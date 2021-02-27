12 марта будет созвано 13-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят конституционный закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан», а также законы «О государственных закупках», «Об экологическом аудите», «О дехканском хозяйстве», «О подсобном хозяйстве» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Помимо этого, будут заслушаны отчёт уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана), информации министров внутренних дел, иностранных дел и юстиции, а также отчёт хокима Сурхандарьинской области о развитии территорий.

Намечено обсуждение вопросов о направлении в Кабинет министров парламентских запросов о работе по достижению цели создания стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям, предусмотренной в Национальных целях и задачах в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также о состоянии оказания государственных услуг.