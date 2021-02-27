Государственный налоговый комитет Узбекистана отсрочил внедрение штрафов за нарушение сроков выставления электронных счетов-фактур на 1 апреля, сообщила пресс-служба ГНК.

Изначально планировалось внедрить эту меру с 1 марта (по статье 223 Налогового кодекса), но после ситуации с «обнальщиками» глава ГНК Шерзод Кудбиев решил дать отсрочку на месяц.

Таким образом, начиная с 1 апреля 2021 года планируется снятие ограничений на возможность оформления счетов-фактур за прошлые периоды, но при этом к налогоплательщикам за реализацию товаров (услуг) без оформления и несвоевременного выставления электронных счетов-фактур, в порядке, установленном законодательством, будут применяться соответствующие штрафы.

В комитете напомнили, что реализация товаров (услуг) без оформления счета-фактуры на дату отгрузки (или несвоевременное оформление), а также приобретение не оформленных счетом-фактурой товаров (услуг) признается сокрытием (занижением) налоговой базы и влечет наложение штрафа в размере 20% от суммы сокрытой (заниженной) налоговой базы (статья 223 Налогового кодекса).

В связи с этим, во избежание рисков привлечения к ответственности в ГНК попросили своевременно оформлять и выставлять счета-фактуры в электронной форме.

Кроме того, счёт-фактура должен оформляться (выставляться) на календарную дату отгрузки (передачи) товаров или оказания услуг.

«Программа будет работать так: например, если вы хотите оформить ЭСФ на прошлый период, вы получаете сообщение „вы согласны на оплату штрафа в 20% или нет“. Если согласны, то платите штраф. Если нет, то оформляете ЭСФ в тот же день», — объяснял первый заместитель главы ГНК Мубин Мирзаев.

Что касается реализации электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, коммунальных услуг, услуг связи, железнодорожных перевозок и других случаях продажи товаров (услуг) на постоянной (непрерывной) основе, счет-фактура выставляется один раз на весь объем поставленных в данном месяце товаров на последнее число календарного месяца. В этом случае счет-фактура выписывается последней датой месяца, в котором произведена реализация, и выставляется до 10-го числа месяца (т. е. 9-е число включительно), следующего за месяцем реализации товаров (услуг).