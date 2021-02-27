Страховая компания Gross Insurance продолжает сохранять одну из ведущих рыночных позиций в области страхования в Узбекистане. Она в очередной раз доказывает свою финансовую надежность на отечественном и мировом рынках. Организация отметила итоги года грандиозным мероприятием, которое прошло 27 февраля в одном из крупнейших отелей мирового уровня Hilton.





Встреча состоялась в формате круглого стола. Были подведены итоги 2020 года и всесторонне обсуждены грандиозные планы на 2021 год в контексте достигнутых результатов.

2020 год стал настоящим испытанием на прочность, с которым компания успешно справилась благодаря правильно выстроенной стратегии. В Gross Insurance смогли за короткий срок пересмотреть подходы к работе, попробовать новые направления развития бизнеса и отбросить неэффективные варианты.

Теперь у компании созрели новые планы. Проводится колоссальная реорганизация, запланирован вывод нового продукта на рынок.





Gross Insurance активно внедряет инновационные сервисы для клиентов. Это доказывают присвоенные в 2020 году номинации «Лучшей компании в сфере онлайн-страхования в Узбекистане» и «Лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма» по данным Международного финансового издания Global Banking & Finance Review. Компания планирует не просто сохранить эти звания, но и выйти на качественно новый уровень.

Финансовый отчет за 2020 год показывает, что в компании наблюдается положительная динамика. За отчетный период было заключено 623 тысячи новых договоров, выплачено 49 млрд страховых возмещений и принято обязательств на 264 трлн сумов.





Компания Gross Insurance поделилась серьезными планами на 2021 год. Она подробно рассказала о приоритетных задачах, новых принципах и механизмах работы каждого департамента. Все это стало необходимым шагом к переходу на более высокий уровень работы и созданию нового бренда в страховом бизнесе.

За девять лет работы в компании появились хорошие традиции. Так, ежегодно лучшему филиалу вручается символический флаг Gross Insurance. В этом году его получил Исраилов Мансур, директор центрального операционного филиала компании Gross Insurance.





«Мы постоянно ищем пути, как сделать наше взаимодействие с клиентами еще более эффективным, обслуживание по нашим страховым полисам комфортным, а цены более доступными. „Лучшая реклама — это качественный сервис“ — именно этого правила мы придерживаемся на каждом этапе работы с людьми, начиная от первого звонка в наш круглосуточный call-центр, заканчивая организацией помощи в экстремальных ситуациях. Поэтому мне было приятно получить в этом году наш символический флаг — доказательство того, что каждое наше решение было верным. Особо хочу подчеркнуть то, что мы находимся на этапе больших перемен и я горд быть их частью», — прокомментировал Исраилов Мансур, директор центрального операционного филиала компании Gross Insurance.

Быть успешной компанией в наше время — это не случайность, а заранее продуманная стратегия. Это следование принципам и умение не только подстраиваться под новые тенденции, но и самим создавать их. Компания выбрала свой особенный путь развития, который неразрывно связан с клиентами, партнерами, сотрудниками, их профессионализмом и доверием.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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