В ночь на субботу в кафе «Шовотландия» в Чиланзарском районе Ташкента произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу УЧС по столице в 3:51, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия прибыло четыре пожарных отряда, первые из них — уже в 3:54. К 4:11 огонь удалось локализовать и в 4:37 — полностью потушить.

В результате пожара серьёзный ущерб нанесён конструкциям крыши и помещению на площади 150 кв. м. «К сожалению, есть пострадавшие», — сообщает МЧС, не уточняя их количество и состояние.

На место ЧП прибыло руководство УЧС, ГУВД, прокуратуры города, специалисты сферы здравоохранения, коммунальных и других служб.

Ведётся предварительное следствие. Дополнительная информация будет публиковаться по мере её поступления.