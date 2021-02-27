Пять человек погибли в результате пожара в кафе «Шовотландия» в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Ранее в МЧС отметили, что сообщение о возгорании поступило в пожарную службу УЧС по столице в 3:51 (в ночь на субботу). В 4:37 пожар был полностью потушен. Тогда сообщалось только о пострадавших.

Заместитель министра внутренних дел полковник Яхёжон Абдулхаков, прокурор Ташкента Улугбек Косимов, его заместитель Икром Наримов и другие провели в субботу обсуждение преступления, «связанного с поджогом кафе „Шовотландия“ на массиве Кизил Шарк».

«Пожар, в результате которого погибли пять человек, по предварительным данным, работавшие в данном заведении и здесь же проживавшие, произошел в ночь с 26 на 27 февраля текущего года», — говорится в сообщении.





Правоохранительные органы обратились к присутствующим работникам точек общественного питания с призывом «обеспечивать социальную защиту работников, своевременно решать вопросы проживания, не допуская того, чтобы работники проживали в нежилых, подсобных помещениях, и, в целом, тщательнее подходили к подбору персонала».