В Сурхандарьинской области выявлено несколько фактов провоза крупной партии наркотических веществ в телах наркокурьеров. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

На приграничном таможенном посту «Айритом» при таможенной проверке с помощью сканирующего оборудования для досмотра пассажиров «Body scanning» в брюшной полости у прибывшего из Афганистана иностранного гражданина были обнаружены подозрительные инородные предметы.

В результате обследования во внутренних органах, а точнее в толстой кишке, были обнаружены и изъяты в общей сложности 44 капсулы с 430 граммами опия.





Фото: Пресс-служба ГТК.

Для выявления возможных сообщников задержанного сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита Сурхандарьинского областного таможенного управления разработали многоэтапный оперативный план действий с привлечением представителей Службы государственной безопасности и органов внутренних дел.

В результате оперативных действий на этом же приграничном таможенном посту был задержан ещё один человек, во внутренних органах которого были обнаружены 34 герметичные капсулы овальной формы с 650 граммами гашиша.

Спустя некоторое время на приграничный таможенный пост прибыл ещё один человек. В его теле была обнаружена 31 капсула более чем с 592 граммами гашиша.

Оперативное мероприятие было продолжено в Ташкенте, где в одной из гостиниц был задержан гражданин, которому должны были доставить все обнаруженные наркотики.

По выявленным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.