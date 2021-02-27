Соединенные Штаты никогда не признают «предполагаемую аннексию» полуострова Крым Россией и будут вместе с Украиной «выступать против агрессивных действий России». С таким заявлением по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который отмечается в Украине 26 февраля, выступил президент США Джо Байден.

«В этот день семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым», — говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и её союзников и партнёров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — отметил президент США.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого, согласно официальным данным, почти 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав России. 17 марта парламент Крыма принял постановление о независимости и обратился с предложением о принятии Крыма в состав России в качестве субъекта.

18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым государством. В тот же день Россия и Крым подписали договор о вхождении республики и города Севастополя в состав РФ.

27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины. В ней отмечается, что референдум не имел законной силы.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждается «временная оккупация» Россией Крыма и Севастополя и подтверждается «непризнание аннексии».