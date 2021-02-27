Соединенные Штаты никогда не признают «предполагаемую аннексию» полуострова Крым Россией и будут вместе с Украиной «выступать против агрессивных действий России». С таким заявлением по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, который отмечается в Украине 26 февраля, выступил президент США Джо Байден.
«В этот день семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым», — говорится в заявлении.
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и её союзников и партнёров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина», — отметил президент США.
16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого, согласно официальным данным, почти 96% избирателей проголосовали за вхождение в состав России. 17 марта парламент Крыма принял постановление о независимости и обратился с предложением о принятии Крыма в состав России в качестве субъекта.
18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым государством. В тот же день Россия и Крым подписали договор о вхождении республики и города Севастополя в состав РФ.
27 марта Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Украины. В ней отмечается, что референдум не имел законной силы.
В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждается «временная оккупация» Россией Крыма и Севастополя и подтверждается «непризнание аннексии».
Агент Путина
Как вчера написала своем ТГ канале главный редактор RT: — “И дальше что? Они и Прибалтику в составе СССР так и не признали. Что не мешало ей быть в составе СССР“.
Фарид Джабаров
Крым всегда был российским. Про Косово че молчит Байден? Там не чего не нарушали? Узбекистан кстати думает признавать Крым российским?)
Dilya Asal
Как обычно, осветили чрезвычайно важную тему, к которой мы не имеем никакого отношения, но на которую сейчас сбегутся любители блеснуть свое либеральностью и знанием международного права.
Рустам Якубов
А я все думал, когда же Байден начнет “нападать“ на Россию и на Путина. Ведь он вроде из “ястребов“. Вчера вот в Сирии бомбардировка, сегодня другое, НАТО наглеет в Черном море, нажим против “СП-2“ усиливается. Осмелел дедушка. Получит по сопаткам, если так и будет продолжаться. Эх, вояки, чего им не живется спокойно. Делать им больше нечего, проблем в своей стране нет?
тарас ильенко
Россия никогда не признает оккупацию Техаса. Это историческая территория Мексики