Постановлением правительства Узбекистана от 26 февраля утверждена Программа строительства и реконструкции зданий и помещений судов в 2021—2025 годах. Об этом сообщает Министерство юстиции.

В соответствии с программой в течение пяти лет за счёт централизованных средств будет построено 31 новое здание судов и 107 зданий будут реконструированы (список). В частности, в Ташкенте будут построены 3 здания (для судов города общей юрисдикции, Ташкентского межрайонного экономического суда и Мирабадского районного суда по уголовным делам), и реконструированы 8 зданий.

Предварительная общая стоимость всех проектов составляет 643,944 млрд сумов, в том числе на строительство — 453,136 млрд и на реконструкцию — 190,808 млрд сумов.

Заказчиками работ определены инжиниринговые компании «Служба единого заказчика» Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и города Ташкента