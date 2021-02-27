Пандемия помогает чиновникам списывать множество негативных факторов на исключительные обстоятельства. Согласно законам диалектики, жизнь развивается по спирали, и нынешние проблемы лишь повторяют предыдущие. Как только коронавирус, если верить официальным сводкам, окончательно пошёл на спад, у нас вновь высветились застарелые проблемы отечественной медицины.

Случай с избиением медиков родственниками женщины, скончавшейся в одной из клиник Ташкента, и проверка хищений в столичном отделении центра онкологии — подобные сюжеты регулярно появляются в новостных лентах. Героические усилия наших медиков в период карантина и гримасы всей системы здравоохранения по-прежнему тесно переплетены в тугой узел. Древний змей Уроборос укусил свой хвост. Круг пока никак не разомкнуть. Возможно, придется чаще говорить «цифровизация», но одного заклинания будет всё-таки недостаточно для перемен в отрасли.

По мнению главного налоговика страны Шерзода Кудбиева, хуже коронавируса могут быть только «обнальщики». ГНК демонстрирует, что ведёт борьбу с мельницами обналичивания денежных средств «невзирая на лица». На входе к жерновам — крупные госкомпании, которые отметают любые намеки на их причастность к «теневым» формам экономики. На выходе же самое главное — не получить мелкую бессмысленную труху заверений и клятв в борьбе с коррупцией.

Генеральная прокуратура и смежные ведомства, тем временем, уподобившись древнегреческому Гераклу, не оставляют попыток побороть лернейскую гидру мздоимства. Представленный общественности проект поправок в Уголовный кодекс должен усилить ответственность за взятки. В частности, в кодексе может появиться статья о незаконном обогащении госслужащих и нормы о нематериальной выгоде. Глядишь, мы так вплотную приблизимся к реализации Узбекистаном положений 20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции. Она предусматривает, что именно чиновник должен доказывать законность происхождения имеющегося у него имущества и средств.

На этом фоне аскетичный порыв хокима Наманганской области Шавкатжона Абдуразакова, переехавшего жить в контейнер, поражает своей цельностью и глубиной переживаний за вверенных ему людей. С другой стороны, если сверху сказали: «Надо!», госслужащий отвечает: «Есть!» В таких случаях примером может стать философ Диоген Синопский, как гласит легенда, который жил в бочке. Правда, в современных условиях опыт древнегреческого киника нужно использовать с точностью до наоборот, предоставив возможность чиновникам, что называется, «повариться в коллективе». Позже, правда, выяснилось, что аскеза главы региона всё-таки имеет свои пределы

Сам Диоген запомнился современникам еще и тем, что ходил по улицам с зажженным днём фонарём и на недоуменные вопросы отвечал: «Ищу человека». В нашем мире подобные поиски для власти на местах можно сузить до конкретных человеческих нужд — свет, тепло, работа, жилье. При этом не разрывая госказну чрезмерными аппетитами.

Однако в древнеиндийской «Панчатантре» есть басня про скорпиона, который попросил лягушку перевезти его через реку. На середине реки скорпион не удержался и ужалил лягушку. Умирая, та спросила, зачем он это сделал, ведь теперь и сам утонет, на что гордый спиногрыз отвечал: «Потому что такова моя натура». Новые антикоррупционные законодательные инициативы, пожалуй, повысят контроль над мздоимцами. Впрочем, натура последних неисправима, как у подлого членистоногого.

Данные Министерства строительства о компаниях, незаконно возводящих жилье в Ташкенте и других регионах, подтверждают ходульный сюжет другой хрестоматийной басни — «Кот и повар» дедушки Крылова. Предприимчивых зодчих не останавливают даже ведомственные предписания прекратить строительство. Скорее всего, Минстрой для них вряд ли является тем ведомством, которое «чтоб речей не тратить по пустому, где нужно власть употребить». Неужто очередная наглость застройщиков должна удивить верховных лиц до возгласов «Разорю!» и «Не потерплю!»?

Желание искать в деятельности чиновников и госкомпаний двойное или даже тройное дно может быть вполне оправдано склонностью самих фигурантов таких историй к нарочитой таинственности. Неудивительно, что страсти вокруг зоны отдыха «Шоввозсой» спровоцировали не только интерес местных, но и зарубежных киберактивистов. После чего в «Узбекистон темир йуллари», облагородившей заповедные места, всё-таки решили (а может, кто и подсказал) пресечь шум вокруг заведомо непопулярной темы, а заодно и подтвердить безотказность эффекта Стрейзанд.

На самой вершине нашего политического Олимпа отлично чувствуют и знают, где в государственной системе слабые места, и строят там долговременные укрепительные рубежи. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые выступил на заседании Совета ООН по правам человека. В октябре 2020 года страна в первый раз была избрана членом этого совета на 2021−2023 годы, и, конечно же, от нас ждут ответных действий в мейнстриме международного правозащитного движения.

Тут, простите, придётся оставить ёрнический тон, речь о вещах серьёзных. Прежде всего, о намерении властей ратифицировать факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток, который позволит международным организациям посещать места содержания под стражей в нашей стране. Возмездие Фемиды — важный итог борьбы с пытками в нашей правоохранительной сфере. Президент дал понять, что действия эти должны носить прозрачные общепринятые в мире стандарты: «Мы понимаем, что находимся лишь в начале пути, и рассчитываем на поддержку наших международных партнёров».

Депутаты Законодательной палаты, в свою очередь, озаботились не менее остросоциальной проблемой — пересмотром приоритетной категории лиц, вакцинируемых от ковида. Народных избранников смутило, что в этот список попали журналисты, блогеры и трудовые мигранты.

Положим, что по первым двум позициям и вправду можно удивиться. По недавно приобретенному личному опыту могу сказать, что журналистская работа неплохо удаётся и на удалённом доступе дома, так что вакцинироваться служителям медиамузы вполне можно и в порядке общей очереди. А вот соотечественникам, отправляющимся за рубеж вовсе не от праздного туристического любопытства, приоритетная вакцинация была бы весьма кстати. Вопросы безработицы и бедности по-прежнему не дают покоя главе государства.

Оперативно вакцинированный трудовой мигрант — это не только снижение нагрузки на местный рынок труда и невысокие цифры безработицы, но и приятный собеседник для заграничных санитарных служб. Ковид-паспорта пока ещё остаются предметом дискуссий во многих странах, но подстраховаться лучше всё-таки заранее. К тому же, депутатам никогда не стоит забывать быть любезными столь большому числу избирателей.

Эмигрант из Флоренции Микеланджело Буонарроти на вопрос «Как вы делаете свои скульптуры?» отвечал просто и ёмко: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее». Не берусь утверждать, следуют ли в Министерстве юстиции Узбекистана заветам мастера эпохи Возрождения, но ведомство пытается решить проблему избыточности надзорного контроля в бизнесе и обществе схожим способом — с помощью механизма «регуляторной гильотины».

Кроме того, властям предстоит серьёзное переделывание Уголовного кодекса, где самые яркие инициативы: с одной стороны, декриминализация некоторых преступлений в экономике и религиозной сфере, а с другой — ужесточение наказания за самосуд, шантаж, препятствование работе журналистов. Лучшие и прочнейшие перемены в обществе случаются от постепенного улучшения нравов. И ничто так хорошо не улучшает нравы, как уменьшение страха простых людей без покушения при этом на основы существующего порядка.

Избыточные, неэффективные и устаревшие нормы не только дорого обходятся предпринимателям и простым людям, но и требуют серьёзных трудозатрат со стороны контролирующих органов. Результаты Минюста на этом пути уже внушают оптимизм, но «архитектура» объявленного в стране Третьего Ренессанса наверняка требует ликвидации разрыва между модернистским запросом общества и архаикой прошлых лет.