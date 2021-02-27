В Узбекистане планируется проведение онкологического скрининга почти 9 миллионов женщин. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев 26 февраля на совещании по вопросам решения проблем и социальной поддержки женщин, сообщает корреспондент «Газеты.uz»
На встрече отмечалось, что на местах, особенно в отдаленных районах, не обеспечивается надлежащий уровень качества медицинского обслуживания.
Например, в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области у 30% женщин фертильного возраста диагностирована анемия. Кроме того, женщины района часто страдают заболеваниями дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
С учетом такого положения дел, глава государства поручил взять под особый контроль здоровье 44 тысяч женщин, нуждающихся в медицинской помощи, закрепить за ними медицинские бригады и провести лечение с привлечением врачей узкого профиля.
Кроме того, поставлена задача провести к концу года углубленное медицинское обследование, включая онкологический скрининг (скрининг на рак молочной железы и гинекологический рак) почти 9 миллионов женщин. Для профилактики онкологических заболеваний 323 тысячи девочек будут привиты вакциной от вируса папилломы человека.
Кроме того, около 1500 женщин из «женской тетради» нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Для проведения сложных операций требуется 30 млрд сумов. Президент поручил министру финансов Тимуру Ишметову в течение недели перечислить необходимые средства из Фонда социально-экономического развития регионов.
В Фонд по поддержке женщин ежегодно будет выделяться 30−50 млрд сумов на лечение нуждающихся женщин.
Шавкат Мирзиёев также указал на необходимость широкого утверждения здорового образа жизни среди женщин, увеличение числа физкультурных и танцевальных кружков. Даны указания по организации туристических поездок женщин по стране, их лечения в санаториях.
Ранее президент заявил, что сфера онкологии была «пущена на самотёк» за последние 10−15 лет. Он заявил о скором принятии постановления по этому направлению.
Макс Ли
А что мы не пустили на самотёк? Хорошо хоть на морскую рыбу отменили растаможку, йододефицит меньше будет! А то по данным моего приятеля, трудящегося в казахском мин. здраве 95% женщин Ср. Азии, имеют проблемы по части дефицита йода.
Elena Elena
Хорошо, скрининг проведут, болезнь выявят, а дальше что?
1. Будет ли проведено бесплатное, надлежащее лечение или как мы уже привыкли — всё за наш счёт?
2. Будет ли ответственность за фальсификации данных в истории болезней женщин, в которых медработники написали, что якобы был проведен скрининг, а по факту его не было?
Боюсь, что выделяемые на эти цели деньги будут пропадать, как в Бермудский треугольнике.
Поэтому нужно строго контролировать сей момент и возможно даже разработать систему электронной обратной связи между пациентом и Минздравом, по которой пациент подтверждает, что назначенные такие-то лекарственные препараты, выделяемые из средств госбюджета, он получает, что за все анализы и процедуры, которые он получает с него денег не спрашивают.
Вот тогда и будет целевая и адресная помощь подконтрольна.