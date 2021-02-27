В Узбекистане планируется проведение онкологического скрининга почти 9 миллионов женщин. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев 26 февраля на совещании по вопросам решения проблем и социальной поддержки женщин, сообщает корреспондент «Газеты.uz»

На встрече отмечалось, что на местах, особенно в отдаленных районах, не обеспечивается надлежащий уровень качества медицинского обслуживания.

Например, в Алтынсайском районе Сурхандарьинской области у 30% женщин фертильного возраста диагностирована анемия. Кроме того, женщины района часто страдают заболеваниями дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

С учетом такого положения дел, глава государства поручил взять под особый контроль здоровье 44 тысяч женщин, нуждающихся в медицинской помощи, закрепить за ними медицинские бригады и провести лечение с привлечением врачей узкого профиля.

Кроме того, поставлена задача провести к концу года углубленное медицинское обследование, включая онкологический скрининг (скрининг на рак молочной железы и гинекологический рак) почти 9 миллионов женщин. Для профилактики онкологических заболеваний 323 тысячи девочек будут привиты вакциной от вируса папилломы человека.

Кроме того, около 1500 женщин из «женской тетради» нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Для проведения сложных операций требуется 30 млрд сумов. Президент поручил министру финансов Тимуру Ишметову в течение недели перечислить необходимые средства из Фонда социально-экономического развития регионов.

В Фонд по поддержке женщин ежегодно будет выделяться 30−50 млрд сумов на лечение нуждающихся женщин.

Шавкат Мирзиёев также указал на необходимость широкого утверждения здорового образа жизни среди женщин, увеличение числа физкультурных и танцевальных кружков. Даны указания по организации туристических поездок женщин по стране, их лечения в санаториях.

Ранее президент заявил, что сфера онкологии была «пущена на самотёк» за последние 10−15 лет. Он заявил о скором принятии постановления по этому направлению.