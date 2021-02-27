ЖК Assalom Sohil станет целым городом в столице и представит новое качество жизни с продуманной инфраструктурой. Архитекторы мирового уровня подготовили проект с учетом всех современных тенденций строительства.

Assalom Sohil погрузит вас в теплую гамму радости и спокойствия. Дома жилого комплекса помогут забыть об однообразных застройках и отразят изысканный европейский стиль. Лаконичные постройки предстанут в оттенках корицы, серого, песочного и цвета кофе с молоком.





Крупный ТРЦ Sohil Marine станет настоящим символом жилого комплекса. Он будет притягивать всех ценителей шопинга и любителей провести время со вкусом.

В торгово-развлекательном комплексе расположатся разнообразные спортивные площадки для игр в футбол, баскетбол и теннис. Также посетителей ждут воркаут-зоны и велосипедные дорожки.

Город в городе никогда не перестанет удивлять жителей. На территории комплекса есть вся необходимая инфраструктура и даже детский сад. Так, свои двери откроет современный и комфортабельный сад. Там ваши малыши смогут проводить время в танцевальном и спортивном залах.

Родителям детишек постарше тоже не стоит переживать, ведь рядом с домом есть и школа. Ученики могут выбрать углубленное изучение математики, физики, информатики и иностранных языков на основе современных интерактивных методов.





Девелопер всегда заботится о безопасности клиентов. Поэтому авторская технология строительства предусматривает надежные конструкции. Они рассчитаны с учетом расположения в сейсмоактивной зоне и устойчивы к воздействиям амплитудой выше 9 баллов.

Железобетонные многослойные панели с энергосберегающей системой оснащены трехслойной фасадной панелью. Утеплитель, несущая и облицовочная панели сохранят тепло зимой и порадуют приятной прохладой летом.

Жилой комплекс призван стать вашей тихой гаванью в бешеном ритме мира. Комплекс расположился в юго-восточной части Ташкента вдоль улицы Фаргона Йули. Здесь вы сможете отдыхать, прогуливаясь вдоль набережной.

Авторы проекта создали хорошую возможность, к которой стремятся сознательные клиенты, живущие в гармонии с окружающим. Жители смогут проводить много времени на воздухе, отдыхать от сумасшедших будней и заниматься спортом около дома.

Assalom Sohil также порадует благоустроенными дворами. Глаз будет наслаждаться яркой зеленью и утонченным пространством. Ваших детей ждут красочные детские площадки, которые выполнены с учетом современных тенденций безопасности.





А еще при покупке квартиры жилой комплекс дарит кухонный гарнитур от Binket Group. Газовая плита, вытяжка, варочная панель и многое другое станут приятным дополнением покупки квартиры для новой жизни.

Компания Golden House ведет активную реализацию проекта. Уже весной готовится к сдаче вторая линия, а именно — дома №1 и №2.

Покупка недвижимости на этапе строительства получается выгоднее. Не стоит упускать возможность приобрести готовый уже в скором времени к заселению дом по выгодным ценам.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: assalomsohil.gh.uz

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