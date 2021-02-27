Весенние праздники — это оптимальное время, чтобы отправиться в небольшое, но увлекательное путешествие.
В Узбекистане праздник Навруз будет проходить с 20 по 22 марта. Поэтому сейчас самое время запланировать отпуск на эти дни. В своем путеводителе Asialuxe Travel расскажет об увлекательных направлениях, особенностях весеннего отдыха и удобных датах для планирования поездки.
Мальдивы
Хит зимнего сезона остается популярным и весной. Мальдивы прекрасны круглый год: солнечная погода, белоснежный пляж и множество развлечений ждут туристов.
Здесь можно устроить долгожданный диджитал-детокс, отдохнуть от городской суеты, получить красивый загар, ну и конечно же отведать заморских блюд.
Что касается развлечений, то каждый отель предлагает множество интересных видов времяпрепровождения. Например, дайвинг на глубине 20 м, снорклинг, релакс в спа, встреча заката на лодке посреди океана и даже прогулка с дельфинами.
Туристические пакеты и авиабилеты прямиком до Мале доступны на следующие даты:
- с 6 по 13 марта;
- с 13 по 20 марта;
- с 20 по 27 марта.
Анталия
Весенняя Анталия — это буйство красок, комфортная погода для долгих пеших прогулок и приятные цены на роскошные отели с концепцией ultra all inclusive.
Восточный колорит города, исторические достопримечательности на каждом шагу, неповторимая аутентичная кухня, великолепный шопинг, да и просто смена обстановки и море никогда не будут лишними.
Туристические пакеты и авиабилеты с прямым рейсом до Анталии доступны на следующие даты:
- с 27 февраля по 9 марта;
- с 9 по 19 марта;
- с 19 по 29 марта.
Стамбул
Загадочный, роскошный, таинственный — о Стамбуле можно слагать легенды. А посетив его однажды, легко полюбить город за душевность и теплоту, которые остаются после поездки.
Весной Стамбул особенно прекрасен. Никого не оставят равнодушными цветущие деревья, сладкий манящий запах тюльпанов — символа Османской империи — чайки и приятная погода. А после поездки останутся теплые воспоминания о любимом чае с хрустящим симитом на берегу Босфора.
Достопримечательности ждут отдыхающих повсюду: каждые улочка и домик в Стамбуле пропитаны невероятной культурой и историей.
Туристические пакеты и авиабилеты до Стамбула доступны с 16 по 23 марта. Вылеты — каждую среду.
Все вышеназванные рейсы выполняются на комфортабельных, стильных, просторных самолетах с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм.
Туроператор Asialuxe Travel основан в 2018 году. Главная задача компании — помочь каждому жителю Узбекистана организовать свой отдых за рубежом с учетом всех пожеланий и любого бюджета. Оптимизация продажи услуг за счет внедрения современных IT-технологий позволила максимально упростить процесс покупки авиабилетов и туристических пакетов.
Asialuxe Travel — это инновационный подход, простота использования и максимальный комфорт.
Компания приглашает к плодотворному сотрудничеству турагентства и авиакассы Узбекистана.
Ознакомиться с ценами на туристические пакеты и авиабилеты, а также заранее их забронировать можно на сайте или по номеру: (+998) 71−201−77−77.
Также туры на Мальдивы, в Анталию и Стамбул можно заказать во всех турагентствах города.
Телефоны: (+998) 71−201−77−77; (+998) 99−830−87−88; (+998) 99−443−87−88.
Адрес: ул. Саида Барака, 24.
Сайт: asialuxe.uz
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