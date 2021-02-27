Скоро весна — время обновляться, радоваться переменам и отмечать праздники в отличном настроении. Вы уже в предвкушении приятных изменений в жизни? Тогда эта новость от Artel именно для вас.

С 1 по 21 марта во всех регионах Узбекистана стартует акция Bahor tuhfasi от Artel. Производитель будет разыгрывать множество ценных призов. Каждый может испытать свою удачу.

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить четыре шага:

  1. Купить продукцию на сумму более 1 млн сумов, сохранить полученный чек и гарантийный талон.
  2. После покупки получить лотерейный билет в специальной точке.
  3. Уточнить день, время и место розыгрыша у менеджеров Artel.
  4. В день розыгрыша взять с собой гарантийный талон, кассовый чек и лотерейный билет.

Акция разделена на четыре категории в зависимости от суммы приобретенной техники:

  • один лотерейный билет за покупку от 1 млн до 2 млн сумов;
  • два лотерейных билета за покупку от 2 млн до 3 млн сумов;
  • три лотерейных билета за покупку от 3 млн до 5 млн сумов;
  • четыре лотерейных билета за покупку от 5 млн сумов и более.

В акции разыгрываются:

  • холодильник;
  • мини-печь;
  • пылесос;
  • микроволновая печь;
  • полуавтоматическая стиральная машина;
  • мобильный телефон.

Дни и время розыгрыша лотерей:

  • 7 марта 16:00—18:00;
  • 14 марта 16:00—18:00;
  • 21 марта 16:00—18:00.

Количество призов ограничено.

Это отличная возможность не только приобрести доступную и современную технику, но и поднять себе настроение дополнительными призами.

Подробную информацию об акции можно получить в торговых точках, на сайте и по телефону: (+998) 78−148−88−88.

На правах рекламы.