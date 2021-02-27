Скоро весна — время обновляться, радоваться переменам и отмечать праздники в отличном настроении. Вы уже в предвкушении приятных изменений в жизни? Тогда эта новость от Artel именно для вас.
С 1 по 21 марта во всех регионах Узбекистана стартует акция Bahor tuhfasi от Artel. Производитель будет разыгрывать множество ценных призов. Каждый может испытать свою удачу.
Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить четыре шага:
- Купить продукцию на сумму более 1 млн сумов, сохранить полученный чек и гарантийный талон.
- После покупки получить лотерейный билет в специальной точке.
- Уточнить день, время и место розыгрыша у менеджеров Artel.
- В день розыгрыша взять с собой гарантийный талон, кассовый чек и лотерейный билет.
Акция разделена на четыре категории в зависимости от суммы приобретенной техники:
- один лотерейный билет за покупку от 1 млн до 2 млн сумов;
- два лотерейных билета за покупку от 2 млн до 3 млн сумов;
- три лотерейных билета за покупку от 3 млн до 5 млн сумов;
- четыре лотерейных билета за покупку от 5 млн сумов и более.
В акции разыгрываются:
- холодильник;
- мини-печь;
- пылесос;
- микроволновая печь;
- полуавтоматическая стиральная машина;
- мобильный телефон.
Дни и время розыгрыша лотерей:
- 7 марта
16:00—18:00;
- 14 марта
16:00—18:00;
- 21 марта
16:00—18:00.
Количество призов ограничено.
Это отличная возможность не только приобрести доступную и современную технику, но и поднять себе настроение дополнительными призами.
Подробную информацию об акции можно получить в торговых точках, на сайте и по телефону: (+998) 78−148−88−88.
На правах рекламы.
Flyer
лучше бы Артел не технику разыгравали б, а открыли маркетплейс для продажи комплектующих для своей продукции? мне вот лень ехать в головной офис за батарейкой для General Mobile 4G.
почему ее не могут мне по почте отправить?