Скоро весна — время обновляться, радоваться переменам и отмечать праздники в отличном настроении. Вы уже в предвкушении приятных изменений в жизни? Тогда эта новость от Artel именно для вас.

С 1 по 21 марта во всех регионах Узбекистана стартует акция Bahor tuhfasi от Artel. Производитель будет разыгрывать множество ценных призов. Каждый может испытать свою удачу.

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить четыре шага:

Купить продукцию на сумму более 1 млн сумов, сохранить полученный чек и гарантийный талон. После покупки получить лотерейный билет в специальной точке. Уточнить день, время и место розыгрыша у менеджеров Artel. В день розыгрыша взять с собой гарантийный талон, кассовый чек и лотерейный билет.

Акция разделена на четыре категории в зависимости от суммы приобретенной техники:

один лотерейный билет за покупку от 1 млн до 2 млн сумов;

два лотерейных билета за покупку от 2 млн до 3 млн сумов;

три лотерейных билета за покупку от 3 млн до 5 млн сумов;

четыре лотерейных билета за покупку от 5 млн сумов и более.

В акции разыгрываются:

холодильник;

мини-печь;

пылесос;

микроволновая печь;

полуавтоматическая стиральная машина;

мобильный телефон.

Дни и время розыгрыша лотерей:

7 марта 16:00—18:00 ;

; 14 марта 16:00—18:00 ;

; 21 марта 16:00—18:00 .

Количество призов ограничено.

Это отличная возможность не только приобрести доступную и современную технику, но и поднять себе настроение дополнительными призами.

Подробную информацию об акции можно получить в торговых точках, на сайте и по телефону: (+998) 78−148−88−88.

На правах рекламы.