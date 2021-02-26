На селекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева 26 февраля обсуждались социальные и экономические проблемы, которые испытывают женщины Узбекистана, передает корреспондент «Газеты.uz».

Президент сообщил, что за два года 116 тысяч женщин прекратили свою предпринимательскую деятельность.

«Если бы экономический комплекс обсудил причины закрытия, то 50% предприятий можно было сохранить. Мы умеем открывать, а по поводу [причин] их закрытия не думаем», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Неудовлетворительным остаётся качество медицинских услуг, оказываемых женщинам в отдалённых регионах, отмечалось на совещании. Так, в год от рака молочной железы умирают свыше 3500 женщин, ещё около 1500 — от других «женских» заболеваний.

Остаётся высоким, по словам президента, уровень разводов из-за недопониманий в семье — свыше 28 тысяч за прошедший год, из них только в Кашкадарье — 2000, Хорезме — 1100, в Ромитанском районе Бухарской области — 110.

Причина 70% разводов — постоянные ссоры между супругами, измена, насилие и миграция, отмечалось на совещании. «Самое печальное, что оскорбление женщин, доведение их до самоубийства и публичное унижение превращаются в обычные случаи», — подчеркнул президент. По его данным, в 2020 году около 15 тысяч женщин подвергались давлению и насилию.

В прошлом году около 480 тысяч женщин выехали на заработки на длительный период. Сейчас ни в одном ведомстве нет информации о их детях, заявил глава государства, добавив, что сотрудничество органов опеки и попечительства с махаллями, школами и детскими садами совершенно не отвечает требованиям.

Для изучения проблем женщин и адресной работы была создана «женская тетрадь». После беседы с 6,4 миллиона женщин на основе 9 критериев в «тетрадь» включены 433 тысяч женщины, сформирована электронная база.

Из них 253 тысяч — безработные, 44 тысяч — нуждающиеся в медицинской помощи, 48,5 тысячи — в правовой и психологической помощи, 33,5 тысячи — лица с инвалидностью (в том числе 4500 нуждаются в ремонте жилья), 9000 — проживают в нежилых помещениях, 8 тысяч — одинокие женщины, воспитывающие детей с инвалидностью.

Республиканская комиссия под руководством главы Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратиллы Рафикова и первого заместителя министра по поддержке махалли и семьи Гульнары Маруфовой решили проблемы 80 тысяч женщин из списка (19%) за 3 месяца.

«Теперь при организации работы „махаллабай“ (в разрезе махаллей — ред.) председатель махалли, его заместитель по вопросам женщин, возглавляющие консультативные советы женщин должны выявлять проблемы „хонадонбай“ (в разрезе квартир — ред.) и ставить конкретные вопросы перед руководителями секторов», — говорилось на совещании.

Теперь, как ожидается:

Заместители районных и городских хокимов по вопросам махалли и экономики будут отвечать за обеспечение занятости женщин, поддержку женщин, потерявших кормильцев, нуждающихся в социальной помощи, женщин с инвалидностью.

Заместители хокимов по социальным вопросам — за поддержку женщин, нуждающихся в медицинской и психологической помощи, одиноких женщин с детьми с инвалидностью.

Руководители районных филиалов «Халк банка» — за привлечение женщин к предпринимательской деятельности;

Прокуроры районов, начальник отделов ОВД и отделений юстиции — за правовую помощь женщинам, поддержку женщин, подвергшимся насилию. За исполнение этой задачи будет отвечать заместитель генерального прокурора Светлана Артикова.

Отделения консультативных советов женщин в махаллях и районах — за предотвращение разводов, недопонимания в семье.

Председатель Республиканского общественного женского совета Танзила Нарбаева должна скоординировать адресную работу по «женской тетради», повысить социально-политическую активность женщин, поддержать предпринимательские инициативы, получение навыков и профессий и другие задачи.

Начиная с 10 марта Танзила Нарбаева и Кудратилла Рафиков должны посетить каждую область, провести там по 3−5 дней, ознакомиться с положением и организовать исполнение задач, данных на сегодняшнем совещании.