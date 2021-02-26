В результате активного вхождения «Узбекинвеста» на международный рынок страхования Lloyd’s, компания в 2020 году кардинально расширила деятельность и увеличила объем операций в этом сегменте международного страхования. Это обеспечило прорывной рост объемов бизнеса — более чем в 13 раз по сравнению с итогами 2019 года.

Был заключен 271 договор перестрахования с признанными транснациональными страховыми и глобальными перестраховочными компаниями и брокерами. В их числе: Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея), «Согаз» и «Ингосстрах» (Россия), Marsh (США), AON и UIB (Великобритания) и другие.

Также была расширена география экспорта услуг и приняты риски из 35 государств. Перестраховочные премии увеличены с 7,3 млрд сумов в 2019 до 95 млрд сум в 2020 году. Таким образом, объем реализованных экспортных услуг за год вырос с 700 тысяч до 9 млн долларов США.

В течение 2020 года по семи договорам, принятым на перестрахование, компанией были выплачены страховые возмещения на сумму 205,3 тысячи долларов.

«Узбекинвест» определил цели и задачи на 2021 год. В них входит расширение объемов страховых и перестраховочных услуг на глобальном рынке, повышение оперативности и качества сервиса, а также надежности на уровне международных стандартов для клиентов и иностранных партнеров.

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