С 1 мая 2021 года молодым людям, набравшим высокие баллы (степени) по IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и SAT (всего в списке 18 международных экзаменационных систем), могут полностью возместить потраченные для сдачи экзаменов расходы.

Как следует из проекта постановления Кабинета министров, разработанного Агентством по делам молодёжи Узбекистана, для компенсации расходов по каждому тесту будут установлены минимальные показатели.

С 1 мая 2021 года планируется полностью покрывать расходы на такие международные экзамены, как:

IELTS (International English Language Testing System) — 7 баллов;

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — 95 баллов;

GMAT (Graduate Management Admission Test) — 75 процентиль и выше (по каждому из направлений);

GRE (Graduate Record Examinations) и SAT (Scholastic Aptitude Test) — 75 процентиль и выше (по каждому из направлений).

SAT (Scholastic Assessment Test) — 1200;

С 1 января 2022 года начнут компенсировать расходы на следующие экзамены:

CAE (Cambridge Assessment English, английский язык) — C1;

Test DAF (немецкий язык) -TDN 4;

Goethe-Zertifikat (немецкий язык) — С1;

DELF/DALF (французский язык) — DALF C1;

TCF (Тest de Connaissance du Français, французский язык) — C1;

DELE/SIELE (испанский язык) — С1;

CELI/CILS/AIL (итальянский язык) — CELI 4, CILS Tre, DALI C1;

TYS (Türkçe Yeterlik Sınavı, турецкий язык) — C1;

TOPIK I-II (Test of Proficiency in Korean, корейский язык) — Level 5;

JLPT (Japanese-Language Proficiency Test, японский язык) — N2;

HSK (Chinese Proficiency Test, китайский язык) — HSK 5;

ALPT/APT/E-TOAFL/ACTFL (арабский язык) — С1;

TORFL/ТРКИ (Test of Russian as a Foreign Language, русский) — ТРКИ III-IV (C1).

Ожидается, что со следующего года список будет дополнен ещё 12 международными экзаменационными системами. В документе уточняется, что плата за повторную сдачу экзамена не будет компенсироваться. Расходы будут полностью возмещаться Агентством по делам молодёжи.

Для получения компенсации необходимо будет подать заявление через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ), приложив в формате PDF квитанцию об оплате за сдачу экзаменов и сертификат о его результатах. Запрещается требование других сведений и документов, не указанных в перечне.

Компенсация будет выплачена, если заявитель действительно набрал необходимые баллы, а с момента получения сертификата прошло не более 180 дней. Государственная инспекция по контролю качества образования верифицирует сертификат в течение 15 дней после получения заявления.

После выполнения всех процедур и получения одобрения Агентство по делам молодёжи перечислит компенсацию на счет в «Народном банке» с уведомлением об этом самого заявителя, который сможет обратиться за средствами в любой филиал банка.

Обсуждение проекта продолжится до 11 марта.