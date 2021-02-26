США нанесли удар по зданию в Сирии, связанному с проиранскими группировками. Распоряжение об этом отдал вооружённым силам президент Джо Байден, сообщило РИА Новости.

«Эти удары было разрешено провести в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим», — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.

Пентагон сообщил, что считает принятые меры «пропорциональным ответом, проведённым в сочетании с дипломатическими мерами».

Представители Минобороны США отметили, что удар был направлен на деэскалацию ситуации на востоке Сирии и в Ираке.