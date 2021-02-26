Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном обсуждению проблем социальных и экономических проблемы женщин, заявил, что обеспокоен проблемами в сфере онкологии, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Меня беспокоят проблемы в сфере онкологии. Скоро выйдет новое постановление. В этой сфере накопилось много проблем. Мы отпустили поводья в этой сфере в последние 10−15 лет», — сказал глава государства.

Напомним, на днях группа врачей Ташкентского филиала Центра онкологии и радиологии в обращении к президенту заявила о фактах коррупции со стороны руководства медучреждения.

По их словам, директор центра присваивал средства пациентов, незаконно реализовывал редкие лекарства и передал здание патологоанатомического отделения частной компании. Генпрокуратура сообщила, что прокуратура Чиланзарского района уже возбудила уголовное дело.

Благотворительный фонд Ezgu Amal в начале месяца обратился к президенту с просьбой о повышении качества диагностики и лечения по направлениям детской онкологии и гематологии.

В числе проблем отмечено то, что отделения детской онкологии и гематологии расположены в центрах онкологии и гематологии для взрослых. В развитых странах эти два направления объединены и находятся в многопрофильных детских центрах.

Фонд также назвал в числе проблем отсутствие ранней диагностики, современного стандартного метода лечения и отсутствие кадров.

При этом позже Центр онкологии и радиологии назвал информацию фонда «недостоверной».