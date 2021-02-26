В махалле «Бунёдкор» Намангана почти достроили временный дом для хокима области Шавкатжона Абдураззакова, сообщил сайт газеты «Халк сузи».

Глава региона сообщил о решении переехать сюда после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил махаллю. Шавкатжон Абдураззаков заявлял, что будет проживать в контейнере с надписью «Дом хокима области».





На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что жильё почти готово, и это не только контейнер. К нему примыкает двор с уложенной брусчаткой, окруженный бетонным забором с металлическими воротами, а во дворе построена беседка — как сообщается, для приёма граждан.





В хокимияте области «Газете.uz» уточнили, что Шавкатжон Абдураззаков будет жить в махалле до завершения работ по её благоустройству. Затем дом останется на месте и будет использоваться в других целях.

Напомним, после визита президента в махаллю «Бунёдкор» своих постов лишились хоким и прокурор города Намангана.