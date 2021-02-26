В махалле «Бунёдкор» Намангана почти достроили временный дом для хокима области Шавкатжона Абдураззакова, сообщил сайт газеты «Халк сузи».
Глава региона сообщил о решении переехать сюда после критики президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил махаллю. Шавкатжон Абдураззаков заявлял, что будет проживать в контейнере с надписью «Дом хокима области».
На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что жильё почти готово, и это не только контейнер. К нему примыкает двор с уложенной брусчаткой, окруженный бетонным забором с металлическими воротами, а во дворе построена беседка — как сообщается, для приёма граждан.
В хокимияте области «Газете.uz» уточнили, что Шавкатжон Абдураззаков будет жить в махалле до завершения работ по её благоустройству. Затем дом останется на месте и будет использоваться в других целях.
Напомним, после визита президента в махаллю «Бунёдкор» своих постов лишились хоким и прокурор города Намангана.
Дмитрий Седухин
Простите но не удержался (понимаю все не так однозначно).. но по фотографиям видны приоритеты.. сначала внутренний двор ровно уложить, а улицы уже будем делать потом..
Серый
Главное, после, пусть хокимият не забудет огласить стоимость постройки этого дома. А так же сообщить, имеется ли в нем газ, вода, не выключают ли свет, кто все это оплачивает. И да, не забудьте оповестить о том, если все аналогичные прелести в остальных домах махалли, у простых рядовых граждан.
Aider Djeparov
Пафосно. Если учесть что это даже контейнер то обустроен по лучше некоторых домов его теперь уже нынешних соседей. Тапчан для приема граждан? Не верю Скорее для вечерних посиделок с гостями из города.
Напоминает Пабло с его собственной тюрьмой.
тарас ильенко
Эх зря Эльдар Рязанов не дожил до наших дней. А то мог бы снять классное продолжение своего фильма “Гараж“, только уже под названием “Контейнер“. Интересно во сколько обошёлся весь этот пиар построенный за деньги налогоплательщиков.
Oscar Strannik
Вы это серьезно?!!! Если временное жилье Хокима будет таким, то каков его постоянный дом? О чем они вообще думают или чем или думают ли вообще?
ODAM ODAMOV
Только тотальная люстрация госчиновников и привлечение к управленческой работе наших соотечественников из-за рубежа усвоивших правила игры цивилизованного мира (а ещё лучше иностранцев из стран с низким уровнем коррупции), может поднять нашу страну в мировых рейтингах.
Инфо Менеджер
Я думал там будет обычная бытовка, по типу строительных. А получается это больше тянет к дворцу с собственной беседкой, если сравнить домами вокруг. И зачем так огораживать все с высоким забором?
Ura Krivoff
Это решение проблемы в частности, но не в целом. На каждый поселок хокимов не хватит, нужна комплексная, системная работа. Первое это выявление таких поселков и составление списка. Второе это определение и конкретизация работ необходимых для улучшения инфраструктуры, с учетом будующего расширения (прирост населения, расширения самого поселка и промышленных зон). Третье и самое главное это изыскать источники финансирования (возможно привлекать частный капитал на взаимовыгодных условиях). И четвертое немаловажное это выбор подрядчиков и осуществление контроля против разбазаривания, воровства и надлежащего качества выполняемых работ.
Шалтай Болтай
Как у нас любят заборы.. Неужели уютно жить на таком бетонном кусочке земли с глухим бетонным 2.5-метровым забором?
Renat Akchurin
Зачем столько пафоса? Жителям Намангана совсем неинтересно, куда тратятся их народные деньги?