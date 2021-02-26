26 февраля состоялась церемония определения победителей акции «Счастливые миллионы с Mobiuz». Мероприятие прошло в центре обслуживания компании на улице Лабзак в онлайн-формате. За ходом выявления победителей следили зрители — пользователи Instagram и YouTube, независимая комиссия, а также посетители офиса.





Выбор такого формата не случаен. Каждый год мобильный оператор экспериментирует с различными механизмами проведения подобного рода событий. В этом году главный акцент сделан на максимальный охват онлайн-зрителей, чтобы каждый заинтересованный абонент или пользователь мог следить за происходящим. Это особенно важно для обеспечения максимальной прозрачности и открытости мероприятия.

К тому же на кону акции «Счастливые миллионы с Mobiuz» 113 призов. Это беспрецедентное количество за все годы деятельности компании. Учитывая это, было решено выявлять победителей в наиболее оперативной и удобной для зрителей, участников и организатора форме — с помощью генератора случайных чисел.

В 11:00 ведущий Нодирхон Мухаммадхонов дал старт мероприятию и рассказал о правилах конкурса и количестве участников.

Акция «Счастливые миллионы с Mobiuz» проводилась с 10 декабря 2020 года по 10 февраля 2021 года среди всех абонентов Mobiuz. Для участия достаточно было активировать специальный интернет-пакет 5555 МБ. Каждое подключение пакета приносило участнику новый шанс на выигрыш призов.

Ведущий сообщил, что всего зарегистрировано 56 198 ID-кодов по республике. За несколько дней до финального мероприятия участникам была выслана специальная USSD-команда (*161#), по которой можно было узнать свои уникальные ID-коды. Каждый из них равен одному шансу, который накопил абонент за все время проведения акции.

Все коды разделены по региональной принадлежности абонентского номера. К примеру, у абонентов Джизакской области они начинаются с 04, Самаркандской — 08 и так далее. Это необходимо для определения восьми победителей в каждой области, Республике Каракалпакстан и Ташкенте.





Ведущий представил членов независимой комиссии, в которую вошли авторитетные эксперты. По очереди и с небольшими перерывами в генератор загружались списки ID-номеров по регионам. По комментариям и лайкам в социальных сетях чувствовалось большое волнение пользователей, среди которых немало участников акции.





«Андижанская область, Бухарский регион, Сырдарья, Джизак», — ведущий озвучивал количество ID-кодов по каждому региону, а представитель компании под бдительным наблюдением независимой комиссии загружал данные в систему рандомайзера. Сначала определялись пять призеров, выигравших по 1 млн сумов, затем обладатель 10 млн сумов, а следом и 20 млн сумов. Замыкал восьмерку победителей абонент с призом в 50 млн сумов. Такой порядок выявления счастливчиков действовал для всех регионов.

Между розыгрышами призов организаторы звонили победителям из различных регионов. Ведущий в прямом эфире сообщил им радостную весть и узнал об их первых впечатлениях.





Вот наступил волнительный момент — на кону суперприз в размере 350 млн сумов. На него претендовали все ID-коды участников вне зависимости от того, в какой области они зарегистрированы. Все — и участники мероприятия, и онлайн-пользователи — замерли в ожидании этого мгновения, когда в генераторе появилось число, отражающее ID-код. Им оказался ID 14014600, принадлежащий абоненту из Ташкента.

Список всех выигрышных ID-кодов и победителей размещен на сайте. А саму церемонию определения победителей можно посмотреть на YouTube-канале оператора.

С 1 марта представители компании начнут связываться с победителями и оформлять их документы для вручения призов. Позже пройдут церемонии вручения денежных сертификатов, о которых Mobiuz расскажет дополнительно.

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