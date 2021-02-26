В последние рабочие дни недели территория Узбекистана находилась под влиянием очень холодной воздушной массы, пришедшей с Европейской территории России, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В ночные и утренние часы температура воздуха понижалась до −12…−10 градусов, по Каракалпакстану морозы достигали -22, по Устюрту — -25 градусов.

Днем температура не поднималась выше −6…−4 градусов, по северу температура была в пределах −10…−8. Такие значения на 12−17 градусов ниже нормальных значений для этого периода.

С сегодняшнего дня холодная воздушная масса начала отступать с территории Узбекистана, сообщил синоптики. На смену ей приходит более теплый воздух с районов Туркменистана.

В выходные дни потепление продолжится. К воскресенью ночные морозы ослабеют до −5…−3, а днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. «Но это ещё чуть ниже климатической нормы для конца февраля», — отметили в Узгидромете.

По большей части территории страны ожидается погода без осадков. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и в горных районах местами пройдет небольшой снег.

По горным районам Узбекистана сохраняется лавинная опасность. Узгидромет призвал соблюдать осторожность при выезде в горы.