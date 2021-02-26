Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 26 февраля прокомментировал посещение махаллей «Шодиёна» в Фергане и «Бунёдкор» в Намангане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Ситуация в махаллях „Шодиёна“ и „Бунёдкор“ — это предательство политики президента. Многим может не нравится, как хоким Намангана переехал жить в махаллю… К нему в день с обращениями приходят 50 женщин. Это говорит, что их проблемы не решались годами», — заявил глава государства.

Президент предложил хокимам и прокурорам областей показать пример и так же переехать жить в махалли хотя бы на месяц, чтобы понять проблемы «внизу» и «правильнее» формировать задачи и поручения.