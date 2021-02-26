Huawei в Узбекистане насчитывает 20-летний опыт сотрудничества с местными операторами связи, партнерами по экосистеме, представителями государственных органов и крупных предприятий. Также компания тесно работает с университетами и институтами, профилирующимися на подготовке кадров в сфере IT.

На протяжении шести лет в Узбекистане проводится обучающий проект Seeds for the Future. В его рамках студенты Ташкентского университета информационных технологий и университета Инха в Ташкенте проходят стажировку в компании.

Для расширения сотрудничества с образовательными учреждениями и для вклада в поддержку талантов Узбекистана компания Huawei подписала меморандумы взаимопонимания с университетом Амити и Техническим институтом Ёджу в Ташкенте.

Меморандумы нацелены на совместную подготовку и повышение квалификации будущих IT-специалистов. Также они направлены на проведение совместных мероприятий по повышению навыков в сфере ИКТ и лекций со стороны экспертов компании Huawei и на внесение вклада в развитие «цифровой» молодежи.



На фото: подписание меморандума с университетом Амити в Ташкенте

«Мы вступили в цифровую эру, где самое важное — это своевременная подготовка кадров, обладающих цифровыми знаниями. Я рад, что с каждым годом в Узбекистане открывается все больше университетов с IT-направлениями. У нас в компании около 70% местных сотрудников являются выпускниками Ташкентского университета информационных технологий. С прошлого года выпускники Инха в Ташкенте также присоединились к команде Huawei. Надеемся, через несколько лет и первые выпускники Амити и Ёджу пополнят наши ряды, а также станут достойными IT-специалистами Узбекистана», — отметил директор Huawei в Узбекистане Лю Цзясинь.



На фото: подписание меморандума с Техническим институтом Ёджу в Ташкенте

Компания Huawei также осуществляет сотрудничество с вузами, непрофилирующимися по направлению IT, но связанными с цифровыми технологиями. Учитывая, что в мире идет цифровизация всех сфер экономики, базовые знания по IT-решениями и их применениям будут полезны в любой программе обучения.

Так, недавно были проведены лекции по применению облачных и серверных технологий в сфере сельского хозяйства для педагогического состава Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. А совместно с Университетом журналистики и массовых коммуникаций в рамках заключенного ранее меморандума был проведен конкурс «ИКТ-обозреватель Узбекистана».

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