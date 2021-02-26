Лидеры стран Евросоюза договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу, передаёт РИА Новости.

Она уточнила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.

Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.

«Что касается временных рамок, то три месяца займёт техническая разработка, то есть нам нужно не менее трех месяцев, чтобы создать систему на европейском уровне, которая сможет действовать во всех странах», — цитирует Euronews главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В совместном заявлении по итогам саммита главы европейских государств и правительств также отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин. Они подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок.

Евросоюз закрыл внешние границы для туристов из других стран с марта 2020 года. Сейчас въезд в ЕС разрешён жителям лишь шести стран — Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.