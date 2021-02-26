Хокимы областей Узбекистана покроют стоимость обучения в высших образовательных учреждениях для нуждающихся девушек и женщин. Об этом на совещании 26 февраля заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, будет создана система поддержки девушек и женщин, у которых есть знания, способности и желание получить высшее образование, но нет возможности реализовать. То есть хокимияты будут оплачивать контракты на обучение в вузах для «нуждающихся девушек, которые потеряли одного из родителей, одиноких женщин без кормильца».

Ожидается, что хоким каждой области за счёт местного бюджета должен оплатить контракт 100 нуждающихся девушек и женщин, а каждый вуз — 50. Председатель Республиканского общественного женского совета и одновременно глава Сената Танзила Нарбаева будет отвечать за реализацию этой задачи.

«Я провёл расчёты. Мы без проблем это сможем сделать», — сказал президент.

Ранее Шавкат Мирзиёев сообщил, что в 2020 году около 15 тысяч женщин подвергались давлению и насилию. «Самое печальное, что оскорбление женщин, доведение их до самоубийства и публичное унижение превращаются в обычные случаи», — отметил он.