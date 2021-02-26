18 февраля офис продаж Alfraganus встречал своих первых клиентов. Они подробнее ознакомились с проектом благодаря установленному интерактивному макету торгового квартала.

Alfraganus — это 507 коммерческих помещений в центре столицы с готовыми арендаторами. Площади помещений варьируются от 32 до 3244 кв. м. Здесь можно открыть как небольшой парфюмерный магазин, так и современный гипермаркет.





Расположение проекта, блоков под открытым небом, а также магазинов по категориям товаров и услуг, 14 типов фасадного оформления и грандиозный паркинг на 1,5 тысячи автомобилей — вот, что отличает Alfraganus от типичного базара или торгового центра.





Квартал совместил в себе оптимальное расположение, привлекательный внешний вид и эксклюзивный формат, который привлечет большое количество потенциальных клиентов.

Желающих приобрести недвижимость для аренды и посмотреть помещения с закрепленными арендаторами консультировали специалисты Alfraganus Academy.





Для клиентов предусмотрены удобные условия оплаты, скидки и рассрочка. А в первые недели продаж коммерческую недвижимость в торговом квартале Alfraganus можно приобрести на выгодных условиях.





Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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