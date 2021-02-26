Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба главы государства. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Президенты рассмотрели график реализации приоритетных совместных проектов в области торговли, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, программ образовательного и культурно-гуманитарного обмена.

Они отметили важность формирования благоприятных условий для роста взаимного товарооборота и инвестиций, включая скорейшую подготовку и принятие Соглашения о преференциальной торговле.

Главы государств также подчеркнули важность реализации ряда значимых проектов в сфере образования, кинематографии, культуры и туризма.

Кроме того, лидеры обсудили график двусторонних и многосторонних встреч на высшем и высоком уровнях, в том числе подготовку к саммиту Организации экономического сотрудничества.