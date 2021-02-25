Заместителем министра сельского хозяйства, ответственным за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, внедрения в сферы сельского хозяйства и продовольственной безопасности современных информационных технологий и программных продуктов, назначен Кахрамон Анварджанович Юлдашев, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Данная должность была утверждена постановлением президента от 24 февраля за счет сокращения позиции замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровизации аграрной сферы и подчиненных ему 16 штатных единиц.

В связи с назначением на пост замминистра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев был освобожден с должности заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций по вопросам цифровизации аграрной отрасли.