В Янгихаётском районе Ташкента планируется снос 409 деревянных домов, построенных более полувека назад. Об этом на пресс-конференции 25 февраля заявил хоким новообразованного района Хаёт Иногамов.

Деревянные дома были построены в качестве временного жилья для строителей, приехавших восстанавливать Ташкент после землетрясения в 1966 году.

По его словам, «деревяшки», не отвечающие требованиям безопасности, расположены в центре района на площади 149 га.

Хаёт Иногамов сообщил, что совместно со специалистами из Турции разрабатывается проект для переселения жителей этих домов в новые дома с необходимыми коммуникациями и условиями. В настоящее время определяется место для строительства новых многоэтажных домов.

«В рамках проекта 409 домов в аварийном состоянии будут снесены. Для владельцев имущества в 4314 домовладениях планируется построить новые современные дома в центре района», — сказал он.

По данным пресс-службы хокимията, снос «деревяшек» начнётся после переселения жителей в новые дома.

Глава районной администрации также сообщил, что одной из главных задач для района является строительство пешеходных и велосипедных дорожек. По его словам, на это выделено большие средства, сейчас работы идут в четырёх махаллях. К 1 сентябрю ожидается полный охват всех 30 махаллей.

Кроме того, планируется реализация 41 инвестиционного проекта на 1,3 трлн сумов, открытие 4 дошкольных образовательных организаций на 1500 мест, 2 школ по 3160 мест, 2 поликлиник, создание районной службы скорой помощи, строительство минимум по одной детской и спортивной площадке в каждой из 30 махаллей, а также зоны отдыха для прогулок населения.

Территория Янгихайотского района составляет 4419,6 га. В районе 909 многоквартирных домов, 41266 квартир, 19 дошкольных учреждений, 15 школ, 2 профессиональных колледжа, 7 медицинских учреждений и 2 культурных центра.

Численность населения составляет 147798 человек, из которых 82767 (56%) — женщины, 22610 (15%) — молодые люди в возрасте 18−30 лет. Количество безработных — 2124 человека.