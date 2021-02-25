Жители Сайхунадабского района Сырдарьинской области Элдорбек Жураев и Тулкин Усмонов решили пересечь пешком всю территорию Узбекистана. Свой путь они начали 15 февраля из Андижана и теперь добрались до Ташкента, сообщило Министерство физической культуры спорта.

В день путешественники проходили в среднем 40−45 км В столице они встретились с первым заместителем министра спорта Равшаном Ирматовым.

«Ваша выносливость и смелость достойны похвалы. Футбольные рефери за один матч проходят 15−18 км, а вы ежедневно проделываете путь в 40−45 км. Конечно, Министерство физической культуры и спорта одобряет вашу инициативу и будет всячески поддерживать», — сказал замглавы Минспорта.

Сырдарьинцы заявили, что намерены дойти до Каракалпакстана и встретить Навруз с жителями Муйнака. Они добавили, что в перспективе планируют отправиться пешим ходом и в зарубежные страны.

Напомним, в конце октября президент подписал указ о внедрении здорового образа жизни, которым гражданам предусматривалось поощрение в 3000 сумов за ходьбу в 10 тысяч и более шагов, а прошедшим наибольшее число шагов — до 1 млн сумов в месяц.