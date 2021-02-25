АО UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявляет конкурс по отбору консультантов по приватизации активов.

Они подлежат продаже в рамках указа президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов» от 11 февраля 2021 года № УП — 6167.

Заинтересованные претенденты могут предоставить коммерческие предложения согласно RFP (заявка на оказание услуги) не позднее 3 марта 18:00:

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−259−20−23 (Азизжон Каххоров), (+998) 71−259−22−38 (Акрам Мухаматкулов).

E-mail: a.kahhorov@uz-assets.uz, a.mukhamatkulov@uz-assets.uz.

На правах рекламы.