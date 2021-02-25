Компания Dream City Development понимает, как важно владельцам недвижимости наблюдать за прогрессом строительства объектов. Регулярные видео- и фотоотчеты со стройки помогают держать клиентов в курсе. Они демонстрируют прозрачность и надежность процесса. Компания дорожит доверием клиентов и регулярно делится этапами работ.

На строительной площадке Seoul Mun работает современная строительная техника. Рельсовый башенный кран Potain помогает параллельным процессам достигать максимальной эффективности. Кладка стены из свай завершена на 70%.





Специалисты ведут важный этап — работы по гидроизоляции. Здесь используется материал эластоизол — современный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал. Гидроизоляция укладывается в два слоя.

Активно ведется армирование, подготовка двух блоков к заливке фундамента и прокладка труб. Продолжается заливка бетонной стены толщиной 15 см. Это нужно, чтобы получить гладкую поверхность и добиться безупречной изоляции подпорной стены.





Особое внимание уделяется соединениям свай и фундамента. Здесь используются немецкие изолирующие материалы премиум-класса KOSTER.

Масштабная набережная Seoul Mun стремительными темпами реализуется на территории 40 тысяч кв. м в центре Ташкента.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и посмотреть на реальную модель коммерческого помещения можно в офисе продаж Dream City.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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