ТРЦ Family Park в Самарканде приглашает всех на торжественное открытие. Специально для события команда Family Park подготовила незабываемую программу с участием звезд отечественной и современной зарубежной эстрады.

20 и 21 марта состоятся два больших эксклюзивных концерта с участием популярных звезд узбекской эстрады: Тохира Содикова, группы «Сетора», Мунисы Ризаевой, Шохруххона, а также артистов международного уровня — Jony, Elman и Andro.

В дни открытия также заготовлены конкурсная программа, аниматоры, представления и много всего интересного.

20 марта

В 19:00 в ледовом дворце Ice Arena состоится:

большой эксклюзивный концерт с участием популярных звезд узбекской эстрады: Тохира Садыкова, группы «Сетора», Мунисы Ризаевой, Шохруххона;

ледовое шоу от знаменитых олимпийских призеров Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко;

представление от Федерации хоккея Узбекистана.





21 марта

В этот день пройдет долгожданный концерт специально приглашенных звезд — Jony, Elman и Andro — во дворце Ice Arena.

Тематический развлекательный центр Family Park станет местом отдыха и развлечений для всех жителей и гостей Самарканда. Ведь он включает в себя ледовую арену, фуд-корт, детскую игровую зону, картинг, боулинг, кинотеатр и торговую площадку с мировыми брендами.





Во время торжественного открытия будут проводиться различные конкурсы, в которых гости смогут выиграть ценные призы.

Family Park ждет всех на открытии 20 и 21 марта.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−207−20−72.

Билеты на мероприятие доступны на сайте iticket.uz:

концерт Мунисы Ризаевой, группы «Сетора», Тохира Содикова и Шохруххона.

концерт Jony, Elman и Andro.

Сайт: family-park.uz

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