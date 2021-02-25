В Самаркандском областном суде по уголовным делам вынесен приговор жителю Пастдаргомского района, обвиняемого в убийстве своей супруги и её предполагаемого любовника, сообщил телеканала «Ёшлар».

Двойное убийство было совершено в ноябре прошлого года в одном из торговых центров на улице Мирзо-Улугбека в Самарканде. Отмечалось, что обвиняемый выследил супругу с незнакомым мужчиной и напал на них с ножом, которые скончались от ранений на месте происшествия.

На судебном заседании прокурор запросил для подсудимого 25 лет лишения свободы, пострадавшая сторона потребовала увеличить этот срок. После этого с последним словом выступил сам обвиняемый, который заявил, что «в тот день в порыве злости потерял контроль над собой», и выразил сожаление о содеянном.

Суд признал 43-летнего подсудимого виновным по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отметим, что в отношении трёх лиц, распространивших запись об убийстве в соцсетях, были составлены административные протоколы, а также с ними проведена профилактическая разъяснительная работа.