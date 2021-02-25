Подарки и сюрпризы для своих клиентов — важная часть любого добросовестного бизнеса, которому важны хорошие отношения с потребителями и собственная репутация. Это понимают и специалисты рынка недвижимости. Поэтому в преддверии праздников большинство девелоперов предлагает широкое разнообразие скидок, специальных предложений и подарков.





Особо грамотные застройщики готовы дарить подарки клиентам без привязки к красным датами календаря. В Ташкенте таким девелопером является Golden House. Компания постоянно проводит акции и вручает действительно шикарные призы.

Когда люди приходят в офисы Golden House, речь чаще всего идет об осуществлении мечты об идеальном доме. Это может быть большая квартира для семьи или уютная студия для родителей или ребенка-студента.





В Golden House можно получить сразу две квартиры вместо одной. Этот шанс выпадает каждому покупателю недвижимости в новом элитном сити-комплексе Infinity — проекте потрясающей красоты и эргономичности. Это отличная возможность приобрести жилье и получить прекрасный подарок — квартиру для родителей или детей. А может она положит начало бизнесу аренды квартир.

До конца акции осталось совсем немного. Поэтому тем, кто откладывает визит в офисы продаж на потом, стоит поспешить.





Сити-комплекс Infinity — это новое слово в строительстве жилых кварталов на рынке недвижимости Узбекистана. Здесь предусмотрены все функциональные зоны для комфортного проживания и времяпровождения дома или во дворе.

В распоряжение владельцев недвижимости в комплексе Infinity автоматически попадают детские игровые площадки для разных возрастов, насыщенные разнообразием коммерческие зоны, бизнес-центр, рестораны и кафе. Golden House организовал инфраструктуру на достойном уровне.

Infinity станет оазисом счастья и здоровой, экологичной жизни. Он станет местом, где каждый сможет обустроиться, завести новые знакомства, найти хобби и начать жить в свое удовольствие. Гармония, активная социальная жизнь и бесконечное спокойствие ждут в ЖК Infinity.





Квадратура предлагаемых квартир имеет достаточно широкий диапазон, что гарантирует возможность найти прекрасное жилье и молодым людям, и большим семьям с детьми, и людям солидного возраста.

Комфортабельные планировочное решения отвечают всем потребностям городского жителя — продуманы циркуляция воздуха и инсоляция помещений. Они также позволяют владельцам квартиры найти собственную точку комфорта и обустроить личное пространство. Квартиры обладают большими панорамными окнами, системой «умный дом» и потрясающим видом из окна. Все это предлагается с возможностью выиграть еще одну квартиру.





Жильцы апартаментов в центре столицы и почувствуют все преимущества жизни премиум-класса. Infinity — бесконечность гармонии.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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