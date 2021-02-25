С 25 февраля в Узбекистане автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) могут перейти на ограниченный режим работы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе предприятия «Худудгазтаъминот».

Ранее Узгидромет сообщил, что 24−27 февраля в стране ожидается резкое похолодание, в некоторых регионах температура может понизиться до −20…−25 градусов. Это может привести к резкому увеличению потребления газа.

В связи с этим в «Худудгазтаминот» сообщили, что работа газовых заправок может быть ограничена по времени, чтобы бесперебойно обеспечивать газом в первую очередь население и социальные объекты.

Компания рекомендовала водителям заправляться на АГНКС с 5:00 до 15:00 часов.