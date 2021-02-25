Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом с 20 февраля разрешила проведение международных выставок и ярмарок на территории Узбекистана с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Их проведение должно быть обязательно согласовано с Министерством инвестиций и внешней торговли и Министерством здравоохранения. Об этом сообщается на сайте МИВТ.

Согласно установленным требованиям, организатор обязан обеспечить контроль за соблюдением эпидемиологических процедур на всех этапах мероприятий с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологических служб на договорной основе.

Все посетители мероприятий обязаны носить защитную маску или респиратор. При входе все посетители обязаны пройти процедуру замера температуры с помощью пирометров, лица с повышенной температурой или признаками инфекционных заболеваний на мероприятие на допускаются.

Ширина переходов между экспозициями должна составлять не менее 3 метров. Системы вентиляции в местах проведения мероприятий должны обеспечивать преобладание приточного воздуха над вытяжным.

Проведение массовых мероприятий было приостановлено в Узбекистане постановлением Кабинета министров с 23 марта 2020 года. За последние месяцы ряд ограничений был снят.